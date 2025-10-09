El Eintracht no se olvida de Sergi Altimira para el mercado de invierno

El Eintracht no se ha olvidado del jugador del Betis Sergi Altimira. El conjunto de Fráncfort, que ya quiso hacerse con el centrocampista el último día del cierre del mercado de verano, busca un refuerzo para la medular de cara a la ventana invernal y dentro de la lista de candidatos que maneja está el futbolista catalán, según publica el diario BILD.

El Betis rechazó una oferta de cesión con opción a compra por Altimira, de unos 20 millones de euros, a pocas horas para el cierre del mercado a comienzos de septiembre, pero Markus Krösche, director deportivo del cuadro alemán, según el citado medio, continúa buscando un refuerzo para el centro del campo y maneja cuatro candidatos en su lista: Vitaly Janelt (Brentford), Ismael Doukoure (Estrasburgo), Raphael Onyedika (Brujas) y Sergi Altimira (Betis).

El Eintracht es séptimo en la Bundesliga en estos momentos, con 9 puntos en el casillero, a 9 del Bayern, líder, y ha empezado ya a moverse en busca de refuerzos para el centro del campo, buscando un futbolista para la posición de 6, precisamente donde Altimira se ha venido desempeñando, principalmente, en el inicio de esta temporada.

De esta forma, Altimira, muy seguido también por clubes de la Premier y otros alemanes, como el Stuttgart en su momento, sigue estando en la órbita del Eintracht de cara al próximo mercado de fichajes en su ventana invernal.