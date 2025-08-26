El Betis rechaza una oferta del Stuttgart por Altimira

A menos de una semana para que se cierre el mercado de fichajes en España, muchos equipos empiezan a ultimar sus plantillas de cara a la próxima temporada. Dos clubes alemanes han pensado en reforzar su mediocentro con la llegada de Sergi Altimira; sin embargo, el Betis considera al catalán un jugador importante e intransferible en estos momentos.

El Stuttgart presentó una oferta por Altimira, según adelantó el periodista Fabrizio Romano, pero el conjunto verdiblanco la rechazó. También el Eintracht Frankfurt se interesó a principios de mes en los servicios del futbolista natural de Cardedeu. No obstante, el club bético no quiere desprenderse de él y remite a su cláusula, cifrada en 50 millones de euros. Altimira tiene contrato hasta 2029, tras haber renovado el pasado mes de abril.

El centrocampista incluso estuvo en la agenda del Manchester City el pasado enero, cuando el conjunto inglés buscaba un pivote para reemplazar al lesionado Rodri. Para el Betis, Altimira es ahora mismo una pieza fundamental y lo consideran intransferible tras la salida de Johnny Cardoso, mostrando además un notable paso adelante en este inicio de curso. Aunque pudiera llegar otro pivote antes del cierre del mercado, uno de los objetivos de la dirección deportiva, Altimira seguirá siendo un futbolista clave para Manuel Pellegrini.