Roberto, hermano de Ricardo Rodríguez: “Al final decidió quedarse en Sevilla”

Estamos dentro de la última semana del mercado de fichajes y el Betis aún sigue buscando reforzar la plantilla en una temporada en la que volverá a competir en tres competiciones. Una de las dudas está en el lateral izquierdo, donde se rumoreó con los nombres de Flavio Nazinho o Javi López, en caso de que saliera Ricardo Rodríguez.

Sin embargo, no parece un asunto sencillo. Como indicó Roberto Rodríguez en Blue Sport, hermano de Ricardo, el internacional suizo ha decidido quedarse: “Las conversaciones y negociaciones con el FC Sion fueron muy agradables. El puesto también le habría interesado a Rici. Sin embargo, al final decidió quedarse en Sevilla porque a él y a su familia les encanta el Betis y la ciudad”.

A pesar de ello, la dirección deportiva no descarta su salida, ya que continúa trabajando en ella. Aunque hubo negociaciones con el propio Sion, el Zúrich y otros dos clubes de Francia y Alemania, no se ha llegado a ningún acuerdo. Por lo tanto, la continuidad de Ricardo Rodríguez va ganando peso en las últimas horas.

Por su parte, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Celta de Vigo, señaló que la posición de los laterales, tanto el derecho como el izquierdo está cubierto y aseguró que esa demarcación no es una prioridad. El técnico cuenta con el suizo, que fue titular en el estreno liguero ante el Elche y también disputó minutos frente al Alavés.