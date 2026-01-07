¿Qué ocurre con Amrabat? Incertidumbre en el Betis

El nombre de Sofyan Amrabat lleva siendo foco importante de información y preocupación en clave Real Betis Balompié desde hace varias semanas. Cuando se produjo el golpe con Isco Alarcón que terminó con la lesión de ambos futbolistas, el centrocampista marroquí intentó estar con sus compañeros en dos ocasiones. Una de ellas ante el Sevilla FC en el derbi, donde estuvo a punto de entrar en la convocatoria pero finalmente el cuerpo técnico decidió que no era lo mejor para él. Luego, antes del choque ante el Barcelona, lo intentó, pero no pudo certificar su presencia. Tras ello se marchó con su selección para prepararse de cara a la Copa de África.

Ahí creció un poco la incertidumbre en los béticos, ya que tras perderse varios partidos con los heliopolitanos, jugó los dos primeros envites de la fase de grupos. Eso sí, lo hizo con una protección especial en la zona baja de la tibia derecha que protegía la zona del impacto. Ahí todo apuntaba a que el futbolista estaba recuperado y que, ya que jugaba con su país, no iba a haber problemas con el Betis cuando este regresase del torneo. Pero está habiendo novedades importantes.

Amrabat, en el equipo inicial de Marruecos ante Mali. / Jalal Morchidi (Efe)

Siembra la duda con su ausencia con Marruecos

Tras verlo aparecer con su combinado nacional en los dos primeros partidos, las sensaciones eran positivas. Pero en la última jornada de la fase de grupos y en el primer partido eliminatorio en la ronda de octavos de final, Walid Regragui, el seleccionador marroquí, decidió reservarlo. Esto levantó todas las alarmas en clave bética, ya que es un futbolista capital para el entrenador y si estuviese apto, jugaría sin ningún tipo de duda.

Es por ello que ahí aparecen las dudas, ya no con sus situación actual, que es evidente que no está al 100%, sino en lo que puede ocurrir cuando regrese a Heliópolis. Hay cierta incertidumbre sobre lo que puede tener realmente el jugador y si el hecho de forzar en algún que otro partido con su combinado nacional y no recuperarse con total seguridad, podría provocar que se tuviese que perder más partidos con los de Pellegrini cuando finalice su participación en el torneo.

La protección especial de Amrabat en la zona de la tibia

Manu Fajardo defiende a su futbolista

Así habló el director deportivo del Betis sobre Amrabat en una reciente entrevista con a DIARIO MARCA: "En primer lugar, respecto a Sofyan, estamos muy satisfechos y encantados por todo lo que aporta en el día a día. La jerarquía, la predisposición que tiene siempre a la mejora, a aportar al grupo... Es un jugador que se cuida, que aporta muchísimo también por la experiencia que tiene en los perfiles más jóvenes. Creo que por ambas partes estamos encantados.

"Con Fenerbahçe aún no hemos hablado sobre esa posibilidad de llevar a cabo una propuesta de compra o de ampliar un año más la cesión. Sí existe entre ambos clubes una relación personal y profesional muy buena. Nosotros, después de cada partido de Sofyan, tanto en la Copa África como en LaLiga, le mandamos un 'report' con todos los datos objetivos y subjetivos de su jugador. Aún es pronto para eso, pero sí que hay que destacar la relación entre los clubes y lo feliz que está Sofyan aquí en Sevilla", añadía.