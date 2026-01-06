Horario y dónde ver el sorteo de octavos de final Copa del Rey: los posibles rivales del Betis

El Real Betis Balompié conocerá en los primeros coletazos de la tarde de este miércoles 7 de enero su próximo rival en la Copa del Rey en la ronda de octavos de final. Después de superar en la anterior ronda al Real Murcia por 0-2, los de Manuel Pellegrini esperan que la suerte les acompañe en el sorteo de una competición en la que debería dar su máximo rendimiento, dado que es uno de los caminos más cortos para asegurarse cumplir el objetivo prioritario y obligatorio: estar la próxima temporada en competición europea.

Eso sí, todavía queda un partido por disputarse entre el Granada CF y el Rayo Vallecano en el Nuevo Los Cármenes, que podría provocar que el conjunto verdiblanco tuviese dos oportunidades para que le tocase un equipo de inferior categoría. Y es que, aunque parezca mentira, en esta ronda se ha introducido este año como novedad que los equipos que disputan la Supercopa de España siguen teniendo beneficios y se enfrentarán ante los cuatro equipos de menor entidad.

Murcia-Betis: resumen y goles del pase verdiblanco a octavos de final de la Copa del Rey / EFE

Horario y dónde ver el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se celebrará el miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 13:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Como es habitual, este emparejamiento se podrá seguir en directo a través de todos los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, siendo el más habitual su streaming en su canal de YouTube.

Ángel Ortiz, en un lance del encuentro ante el Murcia. / Marcial Guillén / Efe

Posibles rivales del Betis y fechas del torneo

Eso quiere decir que no se podrá enfrentar ni a Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid ni Athletic Club de Bilbao. Estos se medirán ante cuatro de los cinco equipos de LaLiga Hypermotion que han pasado de ronda: Albacete, Racing, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa. Eso sí, en el caso de que el Granada eliminase al Rayo el día 6, sí que habría dos opciones para los béticos de que su rival fuese un equipo de segunda. Sólo una oportunidad, el que sobrase de los cinco. Si el Rayo pasa, le tocaría un rival de Primera sí o sí. Son, por tanto:

Asegurados: Real Sociedad, Elche, Valencia, Osasuna, y Alavés .

. Dudas: dos de los equipos de Segunda (Granada*, Albacete, Racing, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa) o el Rayo Vallecano*.

Las fechas del resto de la competición: