Las fotos del Real Madrid-Betis

El Real Madrid se impuso con autoridad este domingo al Betis (5-1), en la 18ª Jornada de Liga disputada en el Bernabéu, gracias al triplete de Gonzalo García, en los minutos 20, 50 y 83, y a los tantos de Raúl Asencio, en el 56, y Fran García, en el 93.
Por su parte, el Betis redujo distancias para colocar el 3-1 en el marcador gracias a un gol del colombiano Cucho Hernández en el minuto 66 y dispuso de dos buenas ocasiones en botas de Rodrigo Riquelme, pero no las materializó y fue el Real Madrid, en botas de Gonzalo y Fran García, el que cerró el partido.
