Un soberano patinazo del Betis en el Bernabéu (5-1)

Como no todos los entrenadores en apuros tienen en sus plantillas a jugadores como Vinícius, Bellingham o Rodrygo, el Betis salió de su paso por la Castellama dolorido y magullado y con la sensación de que casi nunca estuvo cerca de aprovechar ese ambiente gélido que se atisbaba en el Bernabéu contra Xabi Alonso. Más bien patinó sobre el hielo con tendencia a perder la verticalidad.

Ni la ausencia de un crack determinante como Mbappé le dio un resquicio de esperanza al once de Pellegrini, que, en ausencia del francés, fue tiroteado por un chaval con orígenes sevillanos y pedigrí tan competitivo como que sus tíos, los célebres Torres Morote, fueron internacionales y varias veces campeones de España de rugby con el Ciencias. Gonzalo García Torres, con sus tres primeros goles en Primera, se agigantó primero ante un despistado Ricardo Rodríguez para adelantar a los locales y en el comienzo de la segunda parte hizo una obra de arte parando el balón con el pecho y ejecutar una descomunal volea para endulzarle los Reyes a Xabi Alonso. Para poner la guinda, el tercero lo hizo con un sutil taconazo para dejar un muestrario completo en un hat-trick con todos los registros posibles: remate de cabeza, control, golpeo e imaginación y clase.

Pero es que el Betis comenzó su partido muy lejos de Courtois y eso es a menudo un suicidio en este escenario. Si las muchas ocasiones que el Real Madrid concedió en su último partido de 2025 ante el Sevilla hacía pensar en algún momento, si se daban las condiciones idóneas, el Betis podía meterle mano al Madrid en la cartera, pronto se vio que eso iba a ser difícil.

El paso atrás y las dudas iniciales en el momento de ir o no de los de Pellegrini acabaron atornillando al Betis en su área prácticamente desde el minuto uno. Ángel Ortiz, un chaval con un futuro interesante pero futuro al fin al cabo, se sabía en bicicleta ante un Ferrari. Vinícius ya amagó a los siete minutos con rascar un penalti y poco tardó en tener que frenarlo con una falta y una tarjeta amarilla. Y ahí ya murió el Betis, al que poco antes lo había mantenido en pie Álvaro Valles en un remate de Carreras. En el saque de falta de Rodrygo Gonzalo le explicó a Ricardo Rodríguez por qué un defensa tiene que marcar con el tacto, sin dejar de tocar al rival en vez de mirar al balón, sobre todo si el duelo se produce en el segundo palo. El canterano madridista le buscó la espalda al suizo y el resto era relativamente fácil: darle fuerza al remate y dirigirlo entre los tres palos.

Un 1-0 en el Bernabéu no es empezar de cero, es empezar desde menos dos y tal como está la distribución de recursos en esta Liga de Tebas para cualquier equipo que no sea el Barcelona o el Atlético es subir una cuesta con una pesada mochila a las espaldas. Poco intento pudo hacer el Betis de Pellegrini, que aparte de un escarceo de Bartra que acabó en el suelo, sólo se acercó al área madridista en un centro de Fornals al que en la vida podía llegar un forzado Ruibal.

Volantazo y una reacción muy tardía

En el descanso había que exigirle a Pellegrini un volantazo, un cambio de guión que le diera alguna opción al Betis y el chileno decidía ahorrarle otro mal trago a Ángel Ortiz a la vez que lo señalaba. El chaval, con una amarilla tan temprana, era carne de sufrir una y otra vez el cambio de ritmo de Vinícius que ya el Madrid buscaba descaradamente. Sacaba a Bellerín para tratar de tapar con más brío ese costado, a la vez que introducía la brújula de Lo Celso en lugar de Deossa por ver si el argentino, en un escenario así, por una vez se motivaba. Todo, además, con cierto ánimo de adelantar la primera línea de presión.

Pero apenas estaban reestrurando sus posiciones los jugadores del Betis cuando ese paso adelante propició una transición que pilló a contrapié a los centrales. Gonzalo, el sevillano que se crió en Madrid, marcó un gol que no desmerece a cualquiera de los que marca Mbappé. Se situó entre Bartra y Natan, paró un pase llovido de Valverde amortiguándolo con el pecho y sin darles tiempo a pestañear, empaló el balón sin dejarlo caer para ponerlo junto al poste imposible para Álvaro Valles.

Y si es difícil con 1-0, ¿qué decir con una doble desventaja ante cualquier Real Madrid, ya sea con crisis o sin ella? El Betis se podía animar yendo arriba, forzando errores, pero ya se desprotegía atrás y eso un rival de este calibre no lo perdona. El tercero cayó en un córner que dejaba otra vez al aire las vergüenzas de la defensa de la estrategia por parte del Betis. Asencio, libre de marca, lo dejaba todo liquidado con todavía media hora por delante. Y fue entonces cuando el Betis se quitó el corsé o también pudo ser que con 3-0 el Madrid bajara el ritmo. El caso es que el juego empezó a aparecer por el área de Courtois. Tarde. Lo Celso sacó una falta que dio en el palo, Ruibal tuvo una buena acción ante el belga y hasta el Cucho marcó un tanto más para maquillar que para otra cosa. ¿Quién lo hubiera sabido? Porque Riquelme también le sacó astillas a la cruceta... Pero Gonzalo se sacó otra genialidad de la chistera con el taconazo del cuarto y ya el 5-1 lo que hacía era humillar a un Betis que sí, no hay que negarlo, mereció en el Bernabéu un castigo como el que recibió.