Murcia-Betis (0-2): resumen y goles del pase verdiblanco a los octavos de final de la Copa del Rey
El Cucho Hernández, de penalti, adelantó a los verdiblancos, y un gol en propia puerta en los compases finales del encuentro dio el pase definitivo a los de Manuel Pellegrini
El Betis cumple el expediente en la Nueva Condomina (0-2)
El Real Betis ya está en octavos de final de la Copa del Rey tras superar al Real Murcia (0-2) en un partido serio y eficaz del conjunto verdiblanco. El equipo de Manuel Pellegrini impuso su mayor calidad y supo golpear en los momentos clave para encarrilar una eliminatoria que exigía concentración y ritmo desde el primer minuto. Los goles, obra del Cucho Hernández desde el punto de penalti y de un defensor pimentonero en propia puerta, reflejan la autoridad de un Betis que no dio opción a la sorpresa y que sigue avanzando con paso firme en el torneo del KO.