El Real Betis ya está en octavos de final de la Copa del Rey tras superar al Real Murcia (0-2) en un partido serio y eficaz del conjunto verdiblanco. El equipo de Manuel Pellegrini impuso su mayor calidad y supo golpear en los momentos clave para encarrilar una eliminatoria que exigía concentración y ritmo desde el primer minuto. Los goles, obra del Cucho Hernández desde el punto de penalti y de un defensor pimentonero en propia puerta, reflejan la autoridad de un Betis que no dio opción a la sorpresa y que sigue avanzando con paso firme en el torneo del KO.