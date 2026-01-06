El conflicto de Bartra con Vinicius: “Levántate, subnormal”

El Real Betis Balompié no sacó prácticamente nada del Santiago Bernabéu donde recibió una dura goleada por parte del conjunto de Xabi Alonso, que por momentos en el terreno de juego desquició a los de Manuel Pellegrini. Pero no sólo fue con el juego y los goles, sino también con las ya habituales acciones fuera de lugar de futbolistas como Vinicius JR, que en este caso sacaron el peor carácter de uno de los capitanes del combinado heliopolitano, Marc Bartra. El catalán increpó al brasileño tras una jugada en la que este, en teoría, simuló una acción. Así lo captaron las cámaras de los compañeros de Movistar +.

En un ataque del Real Madrid, Vinicius JR cae y el colegiado no pita nada al mismo tiempo que el pupilo blanco protesta. Ahí es cuando Bartra le insta con un gesto contundente a levantarse al mismo tiempo que añade: "Levántate, subnormal". Un insulto que ha sido muy criticado en redes sociales por la afición de Concha Espina. Ahí empezaría el pique entre ambos durante una jugada.

El Betis marcó y Vinicius recordó el marcador

Después de algunos intercambios de opiniones, parecía que los dos futbolistas se centraban en su trabajo, pero con el gol del Cucho para recortar distancias, esta vuelve a avivarse con el central buscando de nuevo al atacante para recriminarle: "siempre te tiras, hermano, siempre te tiras", a lo que muy enfadado Vinicius JR le respondía con un "van 3-1, ¿Qué quieres?".

Luego aparecería el compatriota brasileño Natan para calmar los ánimos. Frenaba a Vinicius que le decía: "Siempre es él". Haciendo referencia a que era el propio Bartra el que constantemente le decía cosas y le picaba.