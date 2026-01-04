Pellegrini: "Tenemos que hacer una buen autocrítica"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, compareció en sala de prensa molesto por el marcador y por la forma de haber encjado varios goles a balón parado.

Valoración del partido

"Valoración muy negativa por su resultado. Sí, hubo un momento del partido en el que el marcador no reflejaba del todo lo que pasaba en el campo. Con el 3-1 iban ganando de manera muy desproporcionada. Dos de los goles llegaron con remates en soledad. Nosotros tuvimos dos tiros a los palos y Courtois realizó varias atajadas. Con este tipo de equipos, las distracciones cuestan goles y terminaron de finiquitar el partido con dos tantos. Hubo momentos en los que el juego estuvo más equilibrado y eso no se vio reflejado en el marcador final, pero hay que revisar y ver los errores que hemos cometido".

Cinco del Madrid

"Lo que más rabia me da es haber recibido dos goles a balón parado, con remates en soledad dentro del área. En ese aspecto, en el primer tiempo ellos comenzaron mejor durante los primeros veinte minutos, aunque sin muchas ocasiones. Nosotros terminamos mejor los últimos veinte minutos. En el segundo tiempo fuimos superiores en el juego, pero el marcador se puso 3-1 y el partido se terminó. No tuvimos nada de fortuna. Es la segunda vez que recibimos cinco goles. No estuvimos bien en defensa ni ante el Barça ni hoy, y el funcionamiento defensivo colectivo tenemos que mejorarlo".

Lo Celso

"Gio entró bien, tiró al poste y metió varias pelotas buenas. Me alegro por esos 45 minutos que hizo".

¿Algo positivo?

"En lo positivo no nos llevamos nada. Tuvimos personalidad, eso sí. Si jugando de igual a igual contra el Madrid te supera, está dentro de la lógica, pero me da lástima haber regalado dos goles a balón parado y que nuestros córners terminaran todos en manos de Courtois. Hay que hacer una buena autocrítica y seguir hacia adelante".

Opciones de Champions

"Eso hay que demostrarlo en el campo. Es un buen equipo y duele mucho esta derrota. Hay que tratar de borrarla lo antes posible. Intentamos ir partido a partido, demostrando que estamos capacitados. Estamos a poca distancia del quinto puesto y seguimos vivos en dos competiciones. Duele la derrota, pero hay que asimilarla y superarla lo antes posible".