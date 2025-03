Lanza un 'dardo' a LaLiga por el nivel de Antony en el Betis

SEVILLA/No hay ninguna duda de que al margen del potencial espectacular de Isco, lo llamativo que es el juego de Jesús Rodríguez a sus 19 años o lo cerca que está el Cucho Hernández de hacer su primer gol con la camiseta verdiblanca, la realidad es que todos los focos en estos momentos recaen sobre Antony antes del partido contra el Real Madrid. Un partido que podrá jugar finamente con el Betis gracias a que el Comité de Disciplina decidió quitarle la roja que le mostró Alberola Rojas en el duelo ante el Getafe. Esto es una noticia realmente buena para el equipo verdiblanco, ya que a pesar de la dificultad del reto contra los de Ancelotti (a quienes Pellegrini aún no ha conseguido ganar), tienen la fe de poder lograrlo.

El brasileño será clave siempre y cuando siga desarrollando esos aspectos que han cambiado al futbolista frustrado y sin nivel que estaba en el Manchester United. Para muchos, los motivos del cambio han sido variados: la confianza, la alegría que le transmite el vestuario, la ciudad, el esquema de Pellegrini, la conexión con Isco... Pero para Rúben Amorim, su ex entrenador en el conjunto de los Red Devils, el principal factor del cambio de rendimiento está claro.

El físico, el paso adelante de Antony

En una entrevista con Rio Ferdinand, el portugués dejó claro que el principal elemento que ha conducido a la mejoría del sudamericano ha sido la mejoría física que ha tenido: "Cuando juegas contra cualquier equipo aquí en Inglaterra, el apartado físico está presente. A veces no necesitan construir mucho, solo un balón largo, una segunda jugada, y ya están ahí. Así que, si no tienes fisicalidad, sufres mucho". En este aspecto, señalaba precisamente al ahora extremo del Betis: "Y hablamos de muchos jugadores que tuvimos, Antony ahora está mucho mejor en España. Son muchos factores, pero te lo garantizo, es la fisicalidad. Y puedes ver algunos jugadores de nuestro equipo, si te enfrentas a un jugador que es tan fuerte y tan rápido como tú, es realmente difícil enfrentarse a este tipo de jugadores".

Un aspecto realmente raro el que destaca su entrenador, ya que a nivel de complexión está igual que hace un mes cuando llegó a las filas verdiblancas, y el rodaje que ha tomado en las piernas ha sido gracias a las oportunidades que sí le ha dado Pellegrini al contrario que él en la Premier. Lo cierto es que también esta reflexión puede ir orientada a la diferencia física de los futbolistas de la liga inglesa y la española. Ahí, la diferencia sí es palpable y es probable que Antony destaque mucho más en LaLiga.

Antony en el partido de Conference League ante el Gent / Europa Press

Buscará dar espectáculo ante el Madrid

Esa superioridad le será complicado mostrarla ante el conjunto blanco. Podrá jugar, un aspecto que no ha sentado nada bien en la capital y por ello se ha armado un enorme revuelo. Ante las críticas y la problemática con el 'perdón' a Antony, Pellegrini salió en su defensa: "Creo que cuando los árbitros hacen una decisión que compromete el resultado de un partido: expulsiones, penales, etc... para mí ha de revisarlo siempre el VAR. Porque quizás mirándolo ahí... Después de revisar la imagen se ve claramente que no lo toca. Si esa acción termina en gol, lo anulan. Porque la jugada anterior, el jugador del Getafe le da en la cara a Antony para frenarlo en su carrera. Así que yo creo que desgraciadamente no se revisó y se debía haber revisado. Se hubieran evitado todos estos pasos conflictivos que quizás se han tomado. Pero viendo la imagen me parece absolutamente justo de que no tenga una expulsión porque no lo toca".

El gusto por este tipo de futbolistas: "Bueno, independiente del nombre personal de Antony, yo creo que uno como técnico, mientras mayor cantidad de jugadores tenga en su plantilla para enfrentar cada uno de los partidos, mayores posibilidades tiene de éxito. Ojalá tuviera todos los partidos a toda la plantilla al completo para poder decidir cuál es el mejor equipo para jugar".