Manuel Pellegrini, sobre el indulto a Antony: "Si se hubiera revisado en el VAR, todos estos pasos conflictivos se hubieran evitado"

Sin ganar al Real Madrid en el Benito Villamarín en sus cuatro precedentes en liga, Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en el marco previo al encuentro que su plantilla disputará este sábado ante los blancos, a partir de las 18:30, correspondiente a la jornada vigesimosexta de LaLiga EA Sports. Dos fueron los temas principales que coparon la rueda de prensa del entrenador chileno: la disponibilidad final de Antony para la cita una vez el Comité de Disciplina haya dejado sin efecto la expulsión de Alberola Rojas tras las alegaciones béticas y, sobretodo, la abrupta finalización del acuerdo con el Barcelona por la cesión de Vitor Roque, que en el día de su cumpleaños partirá hacia su Brasil natal para enrolarse en las filas de Palmeiras, como así confirmó Pellegrini.

La salida de Vitor Roque

"Su traspaso al Palmeiras parece que se ha finiquitado. Ayer que no se sabía, si se entreno. No tengo mayores comentarios con respecto a su salida. Se han ido 18 jugadores este año por distintos motivos y no he comentado tampoco nada para ninguno de ellos antes. Con la plantilla que tenemos vamos a intentar siempre llegar lo más arriba posible".

"Es un jugador de 19 años con las primeras almas aquí en Europa. En Barcelona pudo jugar poco, aquí jugó en muchísimos partidos. Iba progresando en la medida que como todo jugador va mejorando en distintas cosas. Así que personalmente sobre él, creo que iba siguiendo la progresión lógica de todo jugador joven, como le pasó a Assane (Diao), como le pasa a Jesús (Rodríguez), como a todos los jugadores que comienzan una etapa importante."

Las molestias continuadas de Abde

"Abde tiene un golpe fuerte que todavía le impide entrenarse con normalidad. Está recuperando, pero no debe pasar ya más de un par de días, así que yo creo que la próxima semana deberá entrenar con el grupo sin problema".

Cerca de ver a William Carvalho

"Vamos a ir viendo semana tras semana. Justamente es una alegría para él y para todos nosotros que ya ha recibido la alta médica, que es el primer paso importante para poder enterarse con normalidad. Después le faltarán por lo menos dos o tres semanas de hacer todos los trabajos de vuelta a la intensidad que se requiere. Y veremos en cuántas semanas más está disponible. Yo creo que después del parón podrá estar totalmente integrado".

¿Opciones ante el Madrid?

"Siempre he confiado que el equipo puede dar la cara ante cualquiera, porque así lo ha demostrado en las últimas cinco temporadas. Unos partidos mejores, unos partidos peores, pero como siempre va a ser un equipo que va a tener la personalidad de tratar de ir a buscar el partido. Sería muy importante sumar los tres puntos aquí en casa, así que ojalá hagamos un partido muy completo".

Antony, Antony, Antony...

"Bueno, independiente del nombre personal de Antony, yo creo que uno como técnico, mientras mayor cantidad de jugadores tenga en su plantilla para enfrentar cada uno de los partidos, mayores posibilidades tiene de éxito. Ojalá tuviera todos los partidos a toda la plantilla al completo para poder decidir cuál es el mejor equipo para jugar".

"Creo que cuando los árbitros hacen una decisión que compromete el resultado de un partido: expulsiones, penales, etc... para mí ha de revisarlo siempre el VAR. Porque quizás mirándolo ahí... Después de revisar la imagen se ve claramente que no lo toca. Si esa acción termina en gol, lo anulan. Porque la jugada anterior, el jugador del Getafe le da en la cara a Antony para frenarlo en su carrera. Así que yo creo que desgraciadamente no se revisó y se debía haber revisado. Se hubieran evitado todos estos pasos conflictivos que quizás se han tomado. Pero viendo la imagen me parece absolutamente justo de que no tenga una expulsión porque no lo toca".

... y el descontento en Madrid con el tema

"Opinarán de acuerdo a sus argumentos. Yo di los argumentos de que yo creo que lo que sucedió en esa jugada, independiente con quién nos tocara jugar, ahora nos toca contra el Real Madrid (...) Pueden ser muchas las razones, las especulaciones, van a venir los argumentos, las contradicciones... así que es mejor no meterse en el tema".

El rival en sí

"El Madrid demuestra que es el mejor equipo del mundo actualmente. El año pasado gana la Champions, gana LaLiga. Este año sigue en las tres competiciones. Tienen una gran plantilla. Un técnico, además, de una trayectoria importante, que maneja muy bien ese club. Así que, sin lugar a dudas, es un rival muy difícil".

Las designaciones arbitrales en el foco

"Cuando uno empieza a criticar a los árbitros por distintos motivos y cree que es la razón por la cual no gana, cuando gana tampoco tiene valía porque es porque otro puede reclamar de que tú no ganaste o ganaste por decisiones arbitrales. Es una profesión muy difícil, que yo creo que el VAR nos ha ayudado mucho. Aunque creo que hay que mejorar mucho también la relación VAR-árbitro y decisión. Los árbitros están muy nerviosos, están cada vez más presionados. Pero creo que los equipos que ganan tanto, centrarse en el tema arbitraje cuando no ganan, no es una buena política".

Pablo Fornals, convocado

"Estará convocado para mañana. Ya está en condiciones. A diferencia de las otras veces que volvió de la lesión, lo veo ahora con mucha seguridad y que no siente ningún malestar".