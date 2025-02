El Betis, sin Vitor Roque que viajará a Brasil hoy y siete bajas contra el Madrid

SEVILLA/Finalmente la presión de todas las partes pudieron con la voluntad de Manuel Pellegrini y en primera instancia, también del Real Betis Balompié. Vitor Roque se marchará al Palmeiras, traspasado por el FC Barcelona, y el conjunto de La Palmera perderá un activo importante en ataque y sobre todo, uno de los dos delanteros del equipo verdiblanco en la UEFA Conference League, donde solo se queda con Cédric Bakambu y Chimy Ávila, al no estar inscrito Cucho Hernández. En esta operación, el equipo que más beneficio se lleva es el blaugrana, que recuperará la inversión por un futbolista que no ha dado el rendimiento que se esperaba ni en la Ciudad Condal ni tampoco en Sevilla. A sus 19 años, Vitor Roque volverá a donde todo comenzó para poder realzar su carrera. Hoy ya no se ha presentado en el entrenamiento del equipo bético junto al resto de sus compañeros.

Los detalles de la operación son los siguientes: el Palmeiras pagará 25,5 millones de euros fijos por el traspaso, a los que se añadirán una serie de variables difíciles de cumplir que podrían llegar hasta una cifra cerca a los cinco millones de euros. En el caso del Betis, lo que finalmente han aceptado en las oficinas del Benito Villamarín ha sido un aumento simple de los derechos que poseen de Ez Abde. Cuando lo firmaron por 7.5 millones de euros, lo hicieron por el 50% de sus derechos y la compensación por la liberación de Vitor Roque es de cerca del 30% de los derechos. Acumula por tanto un 80% que podría ser un aspecto muy positivo de cara a una futura venta. Proporcionalmente, ese 30% corresponde a un montante cercano a los 4.5 millones de euros si el combinado de La Palmera hubiese querido comprarlos en un futuro.

Vitor Roque celebra su tanto ante el Leganés en el Benito Villamarín; por detrás, Abde secunda la celebración. / AFP7 / EP

Las bajas del Betis para recibir al Real Madrid

Precisamente el marroquí causará baja en este partido contra los de Carlo Ancelotti. Acumula ya este viernes más de una semana sin entrenar junto al resto de sus compañeros debido a una dura patada que le endosaron en el duelo europeo contra el KAA Gent. Hoy tampoco ha trabajado junto al resto del grupo, como Giovani Lo Celso, Marc Roca y Ángel Ortiz, que siguen recuperándose poco a poco de sus respectivas lesiones inentando estar disponibles lo antes posible para el técnico chileno.

Quienes sí han trabajado pero no van a estar tampoco en la citación son William Carvalho y Héctor Bellerín. Ambos vienen reincorporándose progresivamente con el grupo pero no están aún listos para poder jugar aunque sea algunos minutos. La buena noticia radica en Pablo Fornals, que ya acumula varias sesiones y sí estará en la lista de citados después de recuperarse de una difícil lesión que le ha tenido apartado mucho tiempo de los terrenos de juego con varias recaídas.

Pablo Fornals vuelve a los entrenamientos con el Betis / Manu Colchón

Los futbolistas del Betis Deportivo

Los nombres del equipo de Arzu que han trabajado este viernes a las órdenes del Ingeniero han sido: Germán García en portería, Sergio Arribas en defensa, Mateo Flores como centrocampista y Jesús Rodríguez en la parcela del ataque. Lo normal hubiese sido que Pablo García, con la ausencia de Vitor Roque, comience a tener aún más protagonismo, pero está concentrado con la selección española Sub-19.