Giro radical: la compensación que recibe el Betis por Vitor Roque

SEVILLA/La operación, de principio a fin, de la marcha de Vitor Roque al Palmeiras brasileño es un fiel reflejo de lo que realmente es el mercado de fichajes. Informaciones interesadas, presiones, ofertas, negociaciones, malas noticias, búsqueda de otras opciones y reactivación después de indagar las normas FIFA. Desde hace ya algunas semanas venimos informando en Diario de Sevilla de cómo se han ido produciendo los pasos de esta operación de acuerdo a la información que se recapitulaba con diversas fuentes del club bético y el entorno del futbolista y contrastando otros avances que promovían tanto desde medios brasileños como catalanes. Desde el primer momento transmitieron desde el conjunto de Heliópolis que Vitor Roque no iba a abandonar Sevilla si no se producía una compensación económica.

Siempre han tenido en la cabeza que una opción que podían plantear desde Barcelona era un aumento de algún porcentaje o una opción de tanteo en verano, pero era algo que no agradaba a prácticamente nadie de la secretaría técnica y la dirección deportiva. Habló la presidenta de Palmeiras y quiso dejar claro que no iban a esperar hasta el final del mercado, pero ha quedado claro que eso fue una mera medida de presión que parece haber surtido efecto.

Vitor Roque entrena con el Betis en el Benito Villamarín / RBB

Vitor Roque pondrá rumbo a Palmeiras

Hubo un momento de las negociaciones en las que FC Barcelona y Palmeiras alcanzaron un acuerdo por 25 millones de euros por el 80% de los derechos del futbolista como avanzaban desde la prensa de la Ciudad Condal, y solo restaba que en el Betis se recibiese una propuesta formal con la compensación a recibir para comenzar a negociar. Tras ello, se produjo por parte de los compañeros de SPORT un doble avance. Por un lado, el abandono de las negociaciones por parte de Palmeiras debido a que LaLiga no daba el 'Ok' a la operación al no estar el mercado abierto en España y tener los blaugranas que inscribir a Vitor Roque para efectuar el traspaso. Una información confirmada por Diario de Sevilla y también de la que se hicieron eco en Brasil.

Horas más tarde, en el mismo portal catalán emitían la información de que la FIFA (máximo organismo del fútbol internacional) habría dado el visto bueno a la operación por encima de LaLiga. Rápidamente se retomaron unas negociaciones que a lo largo de la jornada del miércoles quedaron cerradas. También avanzaron que el Betis se había abierto a poder aumentar el porcentaje de los derechos que poseen de Ez Abde o tener algún tipo de trato favorable en alguna operación veraniega.

Vitor Roque en el duelo europeo con el Betis ante el Gent / Europa Press

Ambas partes ya negocian por Ez Abde

Tal y como ha podido conocer este diario y a su vez contrastar con fuentes directas de la negociación, todo apunta a que la contraprestación que finalmente va a recibir el Betis por Vitor Roque se reduce a un aumento considerable de los derechos de Ez Abde (una de las dos opciones que adelantaron en SPORT). El marroquí fue firmado por un montante cercano a los 7.5 millones de euros por el 50% del pase del futbolista y en estas primeras horas del último día de mercado en Brasil, se espera la primera propuesta de subida de ese porcentaje por parte del Barça para que el equipo de La Palmera deje sin efecto los derechos federativos que vinculan a Roque a los verdiblancos hasta el 30 de junio de 2025.

El jugador brasileño pondrá rumbo al club paulista en el momento en el que se alcance un acuerdo con los heliopolitanos en ese porcentaje final y se autoricen todos los aspectos burocráticos pertinentes.