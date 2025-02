La llave para la salida de Vitor Roque del Betis en febrero

SEVILLA/Quedan un total de ocho días de mercado de fichajes en la liga brasileña y desde el Palmeiras ya se ha transmitido públicamente el interés en Vitor Roque para esta ventana. Además, no fue cualquier persona quien lo manifestó, sino que fue su presidenta, Leila Pereira: "Si pudiera decidir, sí ficharía a Vitor Roque, pero no depende de mí. Depende de los otros clubes, depende del agente, depende del deportista. Lo que depende de mí lo garantizo. Lo que depende de terceros no lo garantizo absolutamente nada". Y es que aquí el Betis aún tiene mucho que decir.

El conjunto verdiblanco consiguió la cesión del delantero de Timóteo hasta el 30 de junio de 2025, con una opción de compra de 25 millones de euros o de alargar un año más la cesión. Además, dentro del contrato hay una cláusula que obligaría a pagar 1.5 millones de euros del Betis al combinado blaugrana si el futbolista no participa en una serie de partidos con un mínimo de minutos. Para que esto dejase de ser un problema, aún tendría que participar en cerca de 12 encuentros, al menos, 45 minutos.

La presidenta de Palmeiras hablando sobre Vitor Roque / Europa Press / Instagram Leila Pereira

La solución económica para el Barcelona

Los de Laporta ficharon al futbolista por 30 millones de euros en enero de 2024, es decir, hace un año y un mes aproximadamente. Como le firmaron un contrato de siete años y medio, hasta junio de 2031, la amortización anual de Vitor Roque es de entorno a unos cuatro millones de euros. Como ha pasado un año, lo que resta por amortizar en la Ciudad Condal se acerca a 26 millones de euros. Por lo tanto, si el Barça quiere darle salida al futbolista dirección Palmeiras, los verdão tendrían que poner, como mínimo, ese dinero encima de la mesa, bien sea en forma de traspaso, o con diferentes pagos en una cesión con opción de compra.

Aquí es donde aparece de nuevo el Betis. Si la operación se mueve en esas cifras, los verdiblancos no se llevarían un solo euro por perder a un jugador clave en ataque en plena temporada jugándose el presupuesto y el prestigio deportivo en dos competiciones.

Vitor Roque calentando en el Villamarín antes del duelo con el Celta / Europa Press

Deben llegar a un acuerdo con el Betis

Hay una realidad: el conjunto de Heliópolis tiene los derechos federativos del jugador hasta el próximo 30 de junio. Si brasileños y catalanes llegan a un acuerdo económico, ese trato debe incluir una parte económica destinada al Betis a modo de compensación por los perjuicios que se le van a causar a la entidad bética, que tendría que afrontar lo que ocurra en Conference League simplemente con Bakambu y Chimy Ávila como referencias. De hecho, desde el Benito Villamarín transmiten que, de momento, ni es ni será una opción no tener una compensación económica y que lo único positivo sea el ahorro del salario y de la penalización por los partidos jugados. Debe haber un pago monetario al Betis. Además de esto, Pellegrini no quiere que salga en mitad de curso.

Desde Barcelona, por su parte, son conscientes de que con las cantidades con las que se está negociando en Brasil, lo normal es que el futbolista no salga y que se llegue a un acuerdo entre los dos clubes en junio, cuando Vitor Roque regrese a Can Barça. De momento nadie ha recibido ninguna oferta formal a través de la cual solicitar una subida de las cantidades, pero conociendo el mínimo que debe percibir el Barcelona, todo apunta a que Palmeiras debería irse a los 28-30 millones para que el resto (a partir de 26) se lo llevasen en La Palmera.