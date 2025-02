Primer toque para Vitor Roque

SEVILLA/Después de la victoria en Gante, todo son risas y buenas caras en el Real Betis Balompié después de una victoria europea muy esperada por todos sus aficionados y también por el cuerpo técnico y la plantilla, que no habían dado el mejor rendimiento posible en la fase previa de la UEFA Conference League y que en este play-off han empezado con el mejor pie posible. Seguro que los más felices son Bakambu, Antony y Altimira, que son los tres jugadores que anotaron en el Ghelamco Arena, pero hay algun otro futbolista que seguro que no está contento con su situación en estos momentos. Ese nombre no es otro que el de Vitor Roque.

En los últimos siete partidos del conjunto de La Palmera acumula cuatro suplencias. Solo ha anotado en uno de esos tres partidos que ha jugado como titular y fue de penalti ante el FC Barcelona. En jugada activa no anota desde hace dos meses en el estadio de La Cerámica contra el Villarreal y para colmo, no disputó un solo minuto en un choque tan importante como el de Conference League de este pasado jueves.

Natan, que puede ser lateral en Palma, es flanqueado por Vitor Roque y Johnny. / Juan Carlos Muñoz

Manuel Pellegrini quiere probar variantes

En la rueda de prensa post-partido se le preguntaba al Ingeniero por la situación de su delantero y este era totalmente claro: hay que probar variantes. "Hoy no jugó porque quería darle bastante partido a Bakambu, que viene mejorando de su rendimiento. Quería ver también a Chimy. Las variantes son importantes", decía el chileno.

Las especulaciones sobre su futuro no paran de aparecer en los medios de comunicación, sobre todo desde la Ciudad Condal, donde no están nada contentos ni con el rendimiento del sudamericano y tampoco con las oportunidades y el peso que le está dando Pellegrini en estos momentos, donde consideran que necesita tener minutos para salir de la mala dinámica. Lo cierto es que, a pesar de que resuenen diferentes ofertas de Palmeiras o situaciones relacionadas con la ruptura anticipada de la cesión, lo cierto es que el Betis tiene mucho que decir al respecto. Vitor Roque tiene firmado hasta junio de 2025 y un año más de forma opcional.

Bakambu celebra el segundo gol bético junto a Antony, autor del primero. / OLIVIER MATTHYS | Efe

Estado de forma de Bakambu y Cucho

Como cualquier jugador competitivo, Vitor Roque no está contento con su situación y quiere darle una vuelta radical a todo lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego. Tiene 19 años y todavía debe aprender a gestionar emociones y sobre todo a superar distintas dificultades que se va a encontrar en su carrera para volver a su mejor nivel. El problema es que el Betis ni espera ni puede esperar. Primero, porque la situación clasificatoria en LaLiga no lo permite y cada partido europeo es una final anticipada en la que deben jugar los que están mejor. Segundo, porque el nivel de Bakambu está mejorando cada partido y obliga a Pellegrini a ponerlo en el terreno de juego sí o sí. Y es que son dos goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos del congoleño.

Por su fuese poco, hay que tener en cuenta al Cucho Hernández. Aunque nadie va a jugar por decreto en este Betis, se debe tener muy en cuenta que ha costado cerca de 13 millones de euros en un mercado invernal y que más pronto que tarde va a aglutinar él solo la mayoría de los minutos de la delantera en liga, ya que en Europa no está inscrito. Avisado queda, por tanto, el brasileño. Debe mejorar mucho su rendimiento y prestaciones sobre el césped si quiere seguir gozando de los mismos minutos que venía teniendo hasta hace unas semanas.