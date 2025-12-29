La Alameda como oasis

Aunque chapuceramente urbanizada a través de infinidad de proyectos que siempre se quedaban sin terminar, la Alameda, sin embargo, es una explosión diaria de vida en general y muy en particular en estos días tan señalaítos. Aunque su trazado sea manifiestamente mejorable, la oferta de vida que ofrece la Alameda es fantástica durante todo el año, pero en este tiempo de fiesta se viene arriba de manera espectacular, sobre todo para la gente menuda, con esa pista de patinaje y esos tiovivos. Ver la mirada de un niño extasiado ante la diversidad lúdica que se le ofrece es como asomarse a un balcón con vistas a la ilusión. Esa Alameda que era territorio comanche en nuestra niñez, zona prohibida de forma tajante por nuestros mayores, es ahora un oasis de divertimento y atalaya aconsejable desde donde contemplar la vida. Aun tan maltratada por los urbanistas así está todo el año, pero en estos días resulta fantástica.