Inocentadas a diario

Pasa a diario que no más se echa uno a la cara los papeles que las noticias que traen nos suenan tan extrañas que parecen falsas. Sucedidos que no caben en cabeza humana que puedan ocurrir, pero que, desgraciadamente, pasan. Tan reales como la vida misma si no fuese porque pertenecen a esa vida tan rica en convulsiones como la que padecemos. Noticias increíbles en cada sección de cada periódico, en cada telediario y en cada informativo radiofónico, pero hoy debemos tener especial cuidado en la metabolización de lo que leamos porque aún quedan medios que hacen culto de la noticia increíblemente estrambótica en este día de los Santos Inocentes. Hoy nos daremos de bruces con noticias de semejante jaez a las que leemos a diario, pero con una diferencia. Y es que bajo el común denominador del asombro, hoy debemos estar en guardia porque aún quedan partidarios de la inocentada, que hay gente pa tó.