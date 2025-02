Desde Palmeiras reconocen el interés en fichar a Vitor Roque

SEVILLA/Uno de los nombres que más están resonando en la actualidad de las últimas semanas en clave Real Betis Balompié es el de Vitor Roque. Los rumores sobre su salida antes de tiempo comenzaron a dispararse hace algunos días, aunque desde el conjunto de La Palmera transmiten bastante tranquilidad en este sentido. Si llegase una oferta económicamente interesante a las oficinas del equipo de la Ciudad Condal, tendrían que negociar con el combinado verdiblanco para terminar con la relación que une los derechos federativos de Vitor Roque al Benito Villamarín hasta final de temporada.

Hay que tener en cuenta un aspecto que podría darle al equipo de Pellegrini un mayor interés en que el brasileño abandone el barco ahora. Si disputa menos del 50% de los partidos, en Heliópolis tendrían que pagar un millón y medio de euros. Si se marcha, este problema desaparecería, pero la realidad es que tampoco iba a tener mayor trascendencia porque a final de temporada los habrá jugado casi con total seguridad. Por otro lado hay un problema. Si se va Vitor Roque, sólo habría un delantero disponible para la Conference League, Cédric Bakambu.

Vitor Roque en el choque ante el FC Barcelona / Europa Press

Ha hablado la presidenta de Palmeiras

Se le preguntó en Sport TV si ficharía al brasileño para la entidad sudamericana, y esta fue su respuesta: "Si pudiera decidir, sí, pero no depende de mí. Depende de los otros clubes, depende del agente, depende del deportista. Lo que depende de mí lo garantizo. Lo que depende de terceros no lo garantizo absolutamente nada". Y es que a pesar del interés de este equipo, la realidad a día de hoy es que por contrato, no hay ningún tipo de cláusula que obligue al FC Barcelona a pagar nada al Betis para romper la cesión tal y como informan a este diario. La puntualización llega en que los derechos federativos son verdiblancos hasta el 30 de junio, por lo que ambos clubes sí que tendrían que sentarse para llegar a un acuerdo (económico o en otro aspecto, como facilidades en otra operación). Puntualizan también que el jugador no ha mostrado ningún tipo de descontento hasta el momento ni voluntad alguna de abandonar el barco. Lo que ocurra desde ahora hasta final de curso está por definir. En este caso, también se ahorrarían en Heliópolis el salario del futbolista.

Vitor Roque calentando en el Villamarín antes del duelo con el Celta / Europa Press

El Palmeiras busca refuerzos

“Palmeiras siempre está en el mercado, buscando excelentes jugadores, pero que vengan a reforzar. El club no contratará por el clamor de la prensa o de la afición. Siempre hay que reforzar la plantilla, pero cuando el presidente entiende que es necesario, siempre con el visto bueno del director de fútbol y del entrenador”, comentaba Leila Pereira. "Aficionados, tranquilos, tranquilos. Estamos trabajando sin descanso. No tiene sentido contratar por el mero hecho de hacerlo. Tienen que ser deportistas de primer nivel", dijo tras las protestas de los aficionados el pasado fin de semana tras el empate ante São Paulo.

"Hasta el final de la ventana (de fichajes), lucharemos con valentía para traer más nombres", terminaba. Por lo tanto, habrá que estar muy cerca de la información en torno al delantero propiedad del Barça y cedido en el Betis, ya que el mercado en Brasil termina el próximo día 28 de febrero de 2025 y la resolución de este culebrón está cerca de producirse.