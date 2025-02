Sorteo octavos de final de la UEFA Conference League: Horario y dónde ver en directo por TV

SEVILLA/El Real Betis Balompié espera estar este viernes 21 de febrero en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Conference League. Como novedad esta temporada, el cuadro verdiblanco conocería a sus dos posibles rivales también en unos hipotéticos cuartos de final y a los cuatro probables adversarios en la supuesta semifinal, ya que se sortea todo el cuadro desde los octavos de final hasta la gran final del torneo, que se disputa en el Stadion Wrocław de Breslavia, en Polonia. Para poder estar allí tendrán los de Manuel Pellegrini que ir superando diferentes rondas eliminatorias y la primera es la de los play-offs (dieciseisavos a la vieja usanza) que ya tiene bastante encarrilada ante el KAA Gent belga. Los del barrio de Heliópolis consiguieron hace casi una semana un 0-3 sorprendente en lo que fue una verdadera rebelión respecto a lo que venían mostrando en la competición del viejo continente.

Entre algunos futbolistas que han sufrido lesiones y también teniendo en cuenta las rotaciones que hará el Ingeniero de cara al choque del domingo ante el Getafe, rival directo, podemos ver un once muy llamativo contra los 'búfalos'.

Imagen del trofeo de la Conference, presente en el sorteo. / E. P.

¿Dónde ver en directo por TV el sorteo del play-off de la Conference League?

El evento se puede ver por Movistar Plus+ (M7) y M+ Liga de Campeones (M60 O115), canales de Movistar Plus. También se puede ver por UEFA TV. El partido de ida se jugará en el campo del no cabeza de serie, por lo tanto, en clave verdiblanca, el próximo 6 de marzo recibiría al conjunto inglés o al portugués si termina pasando la eliminatoria de este jueves. Por otro lado, el día 13 del tercer mes del año será el día en el que se visite por parte de los de La Palmera a su nuevo rival. La Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza, será testigo de uno de los momentos que pueden ser decisivos en favor de un equipo u otro a la hora de desenvolverse en el campeonato.

La papeleta del Real Betis en el sorteo de la Conference League / UEFA

¿Qué equipos participan en el sorteo?

Confirmados en octavos e final (ordenados por su posición en la fase liga)

Chelsea (ENG) Vitória SC (POR) Fiorentina (ITA) SK Rapid (AUT) Djurgården (SWE) Lugano (SUI) Legia Warszawa (POL) Cercle Brugge (BEL)

Si elimina al Gent, que todo indica que así será, el equipo del Ingeniero se las verá con el Chelsea o con el Vitória SC. Según las posiciones finales en la tabla de los ocho primeros, si le toca el combinado portugués, evitaría al inglés y también a la Fiorentina hasta una hipotética final. Si le toca el caso contrario, lo normal sería que por nivel, si va eliminando a sus rivales, fuesen los lusos los que llegasen a la finalísima contra el conjunto de heliopolitano. Ya saben todos los aficionados al fútbol que este Betis es capaz de todo, pero es indiscutible la diferencia de dificultad de un lado del cuadro y otro.

De momento, los resultados de las eliminatorias de play-off son las siguientes:

Gent (BEL) 0-3 Real Betis (ESP)

TSC (SRB) 1-3 Jagiellonia (POL)

Celje (SVN) 2-2 APOEL (CYP)

Víkingur R. (ISL) 2-1 Panathinaikos (GRE)

Copenhagen (DEN) 1-2 Heidenheim (GER)

Molde (NOR) 0-1 Shamrock Rovers (IRL)

Omonoia (CYP) 1-1 Pafos (CYP)

Borac (BIH) 1-0 Olimpija (SVN)

Bolas del sorteo de la Conference League. / Salvatore di Nolfi / Efe

¿Cuándo se juegan los octavos, cuartos y semifinales de la Conference League?

Las fechas para el resto de las rondas eliminatorias son las siguientes:

Octavos de final: 6 y 13 de marzo

Cuartos de final: 10 y 17 de abril

Semifinales: 1 y 8 de mayo

Final: 28 de mayo de 2025 (Wroclaw)