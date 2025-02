Pellegrini, con los pies en la tierra: "Que estemos en estos momentos no significa que la temporada esté determinada"

Hablar de Betis y Real Sociedad es hacerlo de una endiablada pugna por Europa los últimos años. Sus respectivos técnicos, Manuel Pellegrini e Imanol Alguacil han seguido su propio camino estos ejercicios pasados, pero la línea de meta ha sido la misma: engrosar el currículum europeo de las entidades que les pagan la nómina. En esta ocasión la victoria en la confrontación directa fue para el conjunto del chileno, que logra dar un salto hiperlativo en la tabla de LaLiga EA Sports, del décimocuarto al octavo escalón. A tiro de piedra del objetivo. Ni Armand Duplantis. Por continuar con el símil, la pértiga fueron los extremos verdiblancos, Antony y Jesús Rodríguez en un partido que Pellegrini categorizó como "bisagra".

"Necesitábamos ganar los tres puntos en casa de una vez por todas, que ya hacía tiempo que no lo hacíamos", confesó el entrenador del Betis a la conclusión. En liga y bajo la condición de local no sacaban un resultado así de positivo desde el 27 de octubre, contra el Atlético de Madrid (1-0). La expulsión de Zubeldia en el minuto 20 suavizó la pendiente en un encuentro marcado por un elevado ritmo desde el inicio. "No he visto la expulsión. No puedo decir si es o no", aclara sobre la decisión clave del encuentro.

Cincelando a Jesús Rodríguez

La acción fue generado por un pletórico Jesús Rodríguez. Su técnico se alegra de su crecimiento. "Tiene cualidades para ser un gran jugador, aunque todavía está en etapa de formación, siente (físicamente) los partidos. En el minuto 60-65 le empieza a costar. Cuando agarra el balón muestra un desequilibrio. Para el equipo siempre es bueno tener variantes y Jesús la está dando", detalló.

A pesar de la ventaja numérica, el Betis no logró inaugurar el marcador antes del descanso y eso que Gio Lo Celso pudo adelantar a los béticos desde el punto de penalti. Erró el argentino, que sigue su particular crisis de juego. Pellegrini optó por sustituirle a la vuelta de vestuarios y dio en el centro de la diana, pues el reemplazo de Lo Celso en el doble pívote fue Marc Roca, goleador por partida doble.

Explicó el técnico que la sustitución estuvo motivada por unas molestias en el gemelo del campeón del mundo. "Estimamos que era bueno que no siguiera", justificó. Ángel Ortiz, otro de los caídos en combate, estará fuera "un par de semanas seguro" ya que sufrió un "esguince bastante feo". Una lástima teniendo en cuenta su gran momento. "Ángel ha demostrado en todos los partidos su calidad. Se ha ganado el puesto", admitió sobre el canterano.

Por otro lado, ante los donostiarras se dio el estreno de Cucho Hernández. A tenor del Ingeniero aportó vitalidad en la brega por la posesión. "Creo que va a ser un jugador muy importante para nosotros", contestó a la pregunta sobre qué le pareció su puesta en escena.

Mantener la tranqulidad gracias a "jugar a una determinada manera" abrió las puertas de la victoria al Betis en una gran semana para los intereses heliopolitanos. "Que estemos en estos momentos no significa que la temporada esté determinada. Ojalá que el equipo mantenga esta línea futbolística, sobre todo en la seguridad defensiva que era lo que nos estaba costando los resultados", afinó.