Alineación probable del Betis ante el Gent en UEFA Conference League: ¿Titulares, suplentes o canteranos?

SEVILLA/Muchas incógnitas hay en el posible once de Manuel Pellegrini en el partido que enfrentará este jueves 20 de febrero al Real Betis Balompié y al KAA Gent en el partido correspondiente a la vuelta de los play-offs de la UEFA Conference League. Quien consiga eliminar al adversario, se clasificará para los octavos de final y en este caso, el conjunto verdiblanco ya lleva una ventaja considerable al haber conseguido un goloso 0-3 en tierras belgas la pasada semana. Lo hizo además con una segunda parte bastante buena, en la que la velocidad a la que jugó el equipo heliopolitano se pareció más a lo que se requiere en estas instancias. Teniendo en cuenta el duelo tan importante que hay el domingo a las 18:30 horas en Getafe, ante un rival directo, lo normal es que el Ingeniero haga algunas rotaciones para mantener el descanso de sus futbolistas aprovechando la ventaja y también para tener involucrada a la mayor cantidad posible de la plantilla.

Jugadores como William Carvalho (que además no está inscrito), Bellerín, Fornals e incluso Ángel Ortiz, no podrán estar por lesión, y también es posible que se pierdan la cita por esta misma causa tanto Marc Roca como Giovani Lo Celso, por lo que esas rotaciones tendrán que ir algo más ajustadas a lo disponible.

Las fotos del Gent - Betis de la Conference League / EFE/EP

Cambios en la portería, nuevamente

Adrián San Miguel dejará de nuevo el lugar de la portería a Fran Vieites a modo de rotación intersemanal. En el costado diestro estará en principioo Youssouf Sabaly, que descansó este fin de semana. En la izquierda habrá continuidad para Ricardo Rodríguez, ya que se intuye que el lateral titular en el Coliseum será Romain Perraud. Natan de Souza no jugó un solo minutos en el duelo ante los de Imanol Alguacil, por lo que apunta a tener minutos en el choque. Su acompañante podría ser Marc Bartra, ya que el único defensa que podría jugar del filial sería Nobel Mendy, y también tiene problemas físicos.

Por delante se esperan más cambios. Se intuye además que el partido se desarrolle bajo un 4-4-2 en el que Manuel Pellegrini coloque a dos centrocampistas. Uno de ellos, Sergi Altimira, que biene de descansar el fin de semana. Junto a él, hay varias opciones: Mateo Flores, que no fue convocado en liga por una sobrecarga muscular con el filial pero que no tiene mayor problema. Johnny Cardoso, Dani Pérez, Isco o incluso Lo Celso si finalmente no se ha lesionado.

¿Dos delanteros en el frente del ataque?

En la banda izquierda todo apunta a que estará Ez Abde, mientras que la mayor duda llega en la banda diestra. Tan cierto es que todo apunta a pensar que Antony debería descansar, como que el hecho de que la penalización a pagar al United en función de los minutos disputados se vaya reduciendo conforme estos crecen, pueden enviarle al once. Aunque hay que tener en cuenta que disputó el brasileño 90 minutos ante los de San Sebastián. En la punta de lanza, Cédric Bakambu y Chimy Ávila como hombres más adelantados del conjunto heliopolitano.

Por tanto, el once probable de Pellegrini ante el Gent queda de la siguiente forma: Fran Vieites; Sabaly, Natan, Bartra, Ricardo; Mateo Flores, Altimira; Ez Abde, Antony; Chimy Ávila y Bakambu.