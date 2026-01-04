La predicción del tiempo en Sevilla para el 5 de enero: se aleja la posibilidad de lluvia

Paraguas en alto para recoger caramelos durante la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, en una imagen de archivo.

La AEMET prevé para Sevilla capital un lunes 5 de enero en general seco, con algo de nubosidad variable y viento del norte más destacado al final del día. La predicción, elaborada el 4 de enero a las 20:57, ofrece buenas perspectivas para la celebración de la Cabalgata de Reyes.

Durante la madrugada y primeras horas del día, el cielo permanecerá despejado y sin precipitaciones.

En la mañana (de 07:00 a 13:00), el pronóstico eleva la probabilidad de lluvia al 25 %, aunque la precipitación prevista sigue siendo nula. Se esperan bancos de niebla a las 09:00, bruma a las 10:00 y un tramo muy nuboso a las 11:00.

En el mediodía y primera parte de la tarde (entre las 13:00 y las 16:00), el tiempo se mantendrá poco nuboso y sin lluvia prevista, con la temperatura máxima del día en torno a 15 °C a las 14:00.

El tiempo durante la Cabalgata

A partir de las 16:00, cuando haya comenzado el habitual recorrido por las calles de Sevilla, la previsión muestra un cielo más cubierto. AEMET señala nubosidad abundante a las 16:00 y una probabilidad baja de precipitación del 10 %.

A las 17:00, el modelo indica una precipitación 'Ip', es decir, muy débil o escasa, acompañada de intervalos nubosos.

Sin embargo, a partir de las 19:00 el panorama mejora notablemente: el cielo quedará despejado hasta las 23:00 y la probabilidad de lluvia descenderá a 0 %, lo que garantiza un tramo final de Cabalgata sin riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas irán bajando conforme avance la tarde:

15 °C a las 16:00

14 °C a las 17:00

12 °C a las 18:00

10 °C a las 19:00

9 °C entre las 20:00 y las 21:00

El viento soplará del norte durante toda la jornada, con velocidades entre 14 y 20 km/h y una racha máxima prevista de 29 km/h, que podría alcanzarse hacia las 18:00. Aunque será perceptible, no se espera que afecte al desarrollo del cortejo.

¿Habrá que sacar el paraguas este 5 de enero? Según el parte de AEMET, todo apunta a una tarde sin lluvia y con cielos despejados para disfrutar del paso de Sus Majestades los Reyes Magos por las calles de Sevilla.