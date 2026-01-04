La predicción del tiempo en Sevilla para el 5 de enero: se aleja la posibilidad de lluvia
La previsión de la AEMET apunta a una Cabalgata sin lluvia en Sevilla el 5 de enero, con nubosidad variable al inicio y descenso progresivo de temperaturas durante la tarde-noche
La AEMET prevé para Sevilla capital un lunes 5 de enero en general seco, con algo de nubosidad variable y viento del norte más destacado al final del día. La predicción, elaborada el 4 de enero a las 20:57, ofrece buenas perspectivas para la celebración de la Cabalgata de Reyes.
Durante la madrugada y primeras horas del día, el cielo permanecerá despejado y sin precipitaciones.
En la mañana (de 07:00 a 13:00), el pronóstico eleva la probabilidad de lluvia al 25 %, aunque la precipitación prevista sigue siendo nula. Se esperan bancos de niebla a las 09:00, bruma a las 10:00 y un tramo muy nuboso a las 11:00.
En el mediodía y primera parte de la tarde (entre las 13:00 y las 16:00), el tiempo se mantendrá poco nuboso y sin lluvia prevista, con la temperatura máxima del día en torno a 15 °C a las 14:00.
El tiempo durante la Cabalgata
A partir de las 16:00, cuando haya comenzado el habitual recorrido por las calles de Sevilla, la previsión muestra un cielo más cubierto. AEMET señala nubosidad abundante a las 16:00 y una probabilidad baja de precipitación del 10 %.
A las 17:00, el modelo indica una precipitación 'Ip', es decir, muy débil o escasa, acompañada de intervalos nubosos.
Sin embargo, a partir de las 19:00 el panorama mejora notablemente: el cielo quedará despejado hasta las 23:00 y la probabilidad de lluvia descenderá a 0 %, lo que garantiza un tramo final de Cabalgata sin riesgo de precipitaciones.
Las temperaturas irán bajando conforme avance la tarde:
- 15 °C a las 16:00
- 14 °C a las 17:00
- 12 °C a las 18:00
- 10 °C a las 19:00
- 9 °C entre las 20:00 y las 21:00
El viento soplará del norte durante toda la jornada, con velocidades entre 14 y 20 km/h y una racha máxima prevista de 29 km/h, que podría alcanzarse hacia las 18:00. Aunque será perceptible, no se espera que afecte al desarrollo del cortejo.
¿Habrá que sacar el paraguas este 5 de enero? Según el parte de AEMET, todo apunta a una tarde sin lluvia y con cielos despejados para disfrutar del paso de Sus Majestades los Reyes Magos por las calles de Sevilla.
