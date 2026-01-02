Este es el horario, el recorrido y las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026

Los sevillanos ya cuentan las horas para vivir la noche más ilusionante del año. La Cabalgata de Reyes Magos, una de las Fiestas Mayores de la ciudad y catalogada como Bien de Interés Cultural, volverá a recorrer las principales calles de la capital hispalense este lunes 5 de enero desde las 16:15 horas. La cita regresa así a su fecha original después de que el 2025 se adelantase al día 4 debido a la previsión meteorológica adversa.

El Ateneo de Sevilla ha acordado con el Ayuntamiento la modificación del itinerario este año debido a la coincidencia de varias obras en el centro de la ciudad. Asimismo, la comitiva estará formada por 33 carrozas, 15 de las cuales son de nueva creación y estarán dedicadas a los juegos tradicionales u obras emblemáticas de la literatura infantil. A continuación, repasamos las novedades más importantes del cortejo para este 2026.

¿Cuál es el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla en 2026?

La Cabalgata de Reyes Magos mantiene su salida habitual desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, por la calle Palos de la Frontera, a las 16:15 horas de este lunes. Desde allí emprenderá un itinerario circular que bordea la Ronda Histórica y se adentra en los barrios de Triana y Los Remedios a través de una treintena de calles, plazas y avenidas.

Nuevo itinerario de la Cabalgata de Reyes Magos 2026. Fuente: Ateneo de Sevilla / Departamento de Infografía

La comitiva discurrirá por los siguientes puntos: Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, O’Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo y Reyes Católicos.

Posteriormente, cruzará el río por el Puente de Isabel II, continuando por Plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana, República Argentina, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de Los Remedios, Glorieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de Roma, y concluirá en Palos de la Frontera.

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla está formada por un total de 33 carrozas. Además de Sus Majestades Reales y sus respectivos pajes, no faltan otros personajes clásicos de la comitiva como la Estrella de la Ilusión, encargada de abrir el cortejo; el Gran Visir, autoridad oriental que colma a los niños de caramelos; el Mago de la Fantasía o Palas Atenea, que preside la Docta Casa.

La Estrella de la Ilusión: la Carroza fue renovada en 2025, con predominio de los colores plata, dorado y azul, y adornada con círculos y estrellas 3D. En su corazón destaca una imponente estrella retroiluminada que promete captar todas las miradas. Este año, Claudia Herrero Ruiz Mateos encarna a la Estrella de la Ilusión, la encargada de abrir el cortejo real. (Nueva) El Nacimiento: la Hermandad del Rocío de la Macarena celebra sus 40 años de camino con una carroza que incluye las siluetas del Palacio del Rey, el Arco de la Macarena o la portada del santuario de Nuestra Señora del Rocío. Diosa Palas Atenea: la presidenta de la Docta Cosa viajará en su carroza estrenada en 2024, de carácter griego y clásico. Clara García Ochoa encarna a Palas Atenea este año. (Nueva) El Principito: una nueva creación inspirada en el clásico literario. Dinosaurios: las criaturas del Jurásico también regresan a la Cabalgata. (Nueva) Arlequín: se estrena la carroza en homenaje al arlequín, el bufón de origen italiano que representa el comodín de la baraja y ha inspirado al famoso villano de Batman. (Nueva) El Gran Visir: el emisario de los Reyes Magos estrenará una nueva carroza con una estética marcada por influencias indias y árabes llena de luz y colorido. Salvador Fernández Salas será este año el Gran Visir. Peter Pan: una carroza que te transportará al mundo de Nunca Jamás, llena de referencias como el Big Ben o el barco del Capitán Garfio. Mesopotamia: un viaje al Creciente Fértil que antecede a Sus Majestades. Pajes del Rey Melchor: decorada en tonos rojo y dorado y llena de elegancia y majestuosidad. (Nueva) Trono del Rey Melchor: un diseño en tonos rojos vibrantes y motivos dorados, su trono estará rodeado con un halo de luz. Iván Bohórquez Domecq será el Rey Melchor. (Nueva) Insolac: carroza que conmemora el 20 aniversario de la empresa de energías renovables. (Nueva) Cantores de Híspalis: homenaje a los 50 años de trayectoria musical del histórico grupo de sevillanas, con guiños a monumentos emblemáticos ocmo la Giralda, el puente de Triana o la Torre del Oro. Templo Chino: decorada con dragones y farolillos, transportará a los espectadores a un mundo de sabiduría y leyendas milenarias. (Nueva) Carlos V: reproduce el Cenador del Real Alcázar de Sevilla para conmemorar el quinto centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal. Mago de la Fantasía: una creación de estilo plateresco y que recrea elementos icónicos de la ciudad de Sevilla, como la fachada del Ayuntamiento, la parroquia del Sagrario, y el Museo Arqueológico. Manuel Ruiz Rojas encarnará al Mago de la Fantasía. Zipi y Zape: una de las novedades, que invita a los pequeños a descubrir la magia de los cómics que conquistaron a las generaciones que los antecedieron. Bella Durmiente: emula el universo de la princesa Aurora, con detalles del castillo, las hadas madrinas y el resto de elementos que integra este clásico cuento. (Nueva) Fedeme: la asociación celebra su 50 aniversario rindiendo homenaje a los empresarios del metal y la industria aerospacial de Sevilla. Vikingos: carroza con escudos, hachas y olas que decoran un auténtico barco vikingo. Pajes del Rey Gaspar: la carroza de los ayudantes del segundo de los Reyes Magos está decorada en tonos verdes y dorados. (Nueva) Trono del Rey Gaspar: la composición mantiene el color verde que tras muchos años se recuperó para Gaspar, a quien encarna Juan Ignacio Zafra Becerra. (Nueva) Super López: dedicada al superhéroe más reconocido de la historia del cómic español. Cenicienta: el Ateneo riza el rizo con una doble carroza, decorada en amarillo, naranja y verde para emular este clásico cuento. (Nueva) Juego de la Oca: sus dados irán marcando el ritmo de este estreno por el recorrido hasta volver a la Fábrica de Tabacos. La Atlántida: creación inspirada en la legendaria ciudad sumergida, con motivos marinos y elementos arquitectónicos de la civilización griega. (Nueva) Tussam: la clásica carroza se renueva con motivo del 50 aniversario de la empresa. El Cascanueces: deslumbrante carroza con majestuosos abetos y deslumbrantes bolas de Navidad. Egipto: templos, esfinges y jeroglíficos decoran esta carroza tan especial, pues es la única temática que se mantiene desde los inicios de la Cabalgata en 1918. Indios: vuelve una carroza llena de colorido y tradición inspirada en las culturas indígenas de América. Lipasam: la empresa sevillana de limpieza también repite con su carroza, con una estética más verde que nunca y pidiendo la ayuda de todos para cuidar todos de nuestra ciudad. Pajes del Rey Baltasar: la carroza de los ayudantes del último monarca del cortejo estña decorada en tonos azules y dorados. (Nueva) Trono del Rey Baltasar: el Rey favorito de las familias sevillanas significa la orden de retirada para las masas de recolectores de caramelos y el comienzo del ritual de preparación y espera en esta noche tan mágica. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo encarna en esta ocasión.

¿Qué tiempo hará durante la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla?

La borrasca de gran impacto Francis dejará cielos cubiertos y precipitaciones que podrán ser localmente fuertes en la provincia de Sevilla del viernes 2 al domingo 4 de enero. No obstante, de cara al lunes 5 se esperan cielos con intervalos de nubes y la remisión de las lluvias, con una probabilidad escasa del 30%. Las temperaturas durante la tarde podrían alcanzar valores agradables de hasta 17ºC, según Aemet.