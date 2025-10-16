Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026

Las carrozas hacen referencia a juegos tradicionales, como el Juego de la Oca, y a obras emblemáticas de la literatura infantil, como El Principito. El propósito fundamental de esta línea creativa es asegurar que la noche de Reyes Magos sea una noche de ilusión, magia y fantasía.
1/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
2/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
3/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
4/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
5/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
6/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
7/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
8/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
9/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
10/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
11/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
12/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
13/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
14/14Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026