Estas son las carrozas que estrenará la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
16 de octubre 2025 - 15:52

Las carrozas hacen referencia a juegos tradicionales, como el Juego de la Oca, y a obras emblemáticas de la literatura infantil, como El Principito. El propósito fundamental de esta línea creativa es asegurar que la noche de Reyes Magos sea una noche de ilusión, magia y fantasía.

