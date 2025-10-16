La Cabalgata de Reyes de Sevilla de 2026 estrenará 15 carrozas

El Ateneo de Sevilla ha presentado este jueves catorce de las quince nuevas carrozas que formarán parte del cortejo de la Cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero de 2026. Se rende homenaje a los cuentos infantiles clásicos y españoles. Asimismo, las carrozas hacen referencia a juegos tradicionales, como el Juego de la Oca, y a obras emblemáticas de la literatura infantil, como El Principito. El propósito fundamental de esta línea creativa es asegurar que la noche de Reyes Magos sea una noche de ilusión, magia y fantasía.

El diseñador artístico Manuel Jesús Corral Zambruno, ha destacado que los nuevos diseños mantienen la línea creativa de los últimos años. La Cabalgata de 2026 buscará transmitir cultura y aprendizaje a todos los espectadores, con un enfoque particular en los más pequeños.

Homenajes y aniversarios destacados

La carroza del Nacimiento. / M. G.

Entre las novedades desveladas, varias carrozas están dedicadas a conmemorar importantes aniversarios de entidades:

La carroza “El Nacimiento” se inspira en la Hermandad del Rocío de la Macarena, celebrando sus 40 años de camino.

Se rendirá homenaje a Insolac Renovables por su 20 aniversario.

Se conmemora el 50 aniversario de la fundación de FEDEME.

50 aniversario de Tussam

Los Cantores de Híspalis serán honrados por sus 50 años de trayectoria musical.

El Real Alcázar de Sevilla será objeto de una carroza especial, conmemorando el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Renovación en los tronos reales y tecnología

La carroza dedicada a los Cantores de Híspalis. / M. G.

Siguiendo la línea de renovación de los últimos años, se llevará a cabo una notable mejora en la iluminación de las carrozas, incorporando efectos lumínicos, brillos y contrastes de color que realzarán el paso del cortejo por las calles de Sevilla.

Como gran novedad, Sus Majestades los Reyes Magos estrenarán tronos. Estos diseños están inspirados en el barroco sevillano, destacando por la riqueza volumétrica de su diseño, los dorados y las rocayas.

Por su parte, el emisario de Sus Majestades, el Gran Visir, también estrenará una carroza. Su estética estará marcada por influencias indias y árabes, utilizando el color y el brillo para transportar al público a tierras orientales.

La carroza el rey Baltasar. / M. G.

Con esta nueva edición, el Ateneo de Sevilla reafirma su compromiso con la tradición, la cultura y la ilusión, manteniendo viva una celebración que es uno de los grandes símbolos de la Navidad sevillana tras más de un siglo de historia.

El acto ha sido presentado por Fernando Fabiani Romero, secretario general de la entidad, y contó con la presencia de Emilio A. Boja Malavé, presidente del Ateneo; Manuel Sáinz Méndez, director de la Cabalgata; y Manuel Jesús Corral Zambruno, diseñador artístico. Además, asistieron representantes municipales, como Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, y Francisco Javier Hernández Lucas, director de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.