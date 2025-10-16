El zafarrancho de obras en Sevilla pone en un brete el recorrido de la Cabalgata de Reyes

Ampliar el recorrido y con ello las horas de estancia en la calle. Este es el dilema. El zafarrancho de obras que afecta actualmente a un gran número de calles en la ciudad afectará al normal discurrir de la Cabalgata de Reyes Mago que cada 5 de enero organiza el Ateneo. La imposibilidad de pasar por la calle Pagés del Corro llevará a que la Docta Casa deba adoptar un itinerario alternativo para llegar desde Triana al barrio de Los Remedios. Pero no sólo es esta zona la que preocupa a los organizadores del cortejo de la ilusión. También permanecen muy atentos a las obras de La Campana y las de la calle Méndez Núñez o la propia Plaza Nueva, por donde no parece que haya problemas para el discurrir del Heraldo Real en la tarde del 4 de enero.

Los organizadores de la Cabalgata de Reyes Magos, uno de los eventos más esperados y queridos por todos los sevillanos, son conscientes de que tienen ante sí una complicada decisión. El cortejo no podrá pasar este año por Pagés del Corro. Son varias las opciones que se plantean. La más plausible es que la comitiva siga avanzando por San Jacinto para tomar la calle Esperanza de Triana para desembocar en República Argentina y desde ahí seguir por el camino habitual de la Plaza de Cuba y Asunción. Este cambio sumaría unos 700 metro más al itinerario habitual. Fuentes del Ateneo han asegurado a este periódico que hasta los primeros días de diciembre no se analizarán los recorridos para tomar una decisión, pero sí han dejado claro que la Cabalgata tiene un tiempo de estancia en la calle muy medido y ajustado y que no se quiere ampliar ni la hora de salida ni la de entrada.

El Ateneo ya ha descartado el paso por la calle Betis por su angostura y problemas de seguridad. Otra opción es tomar por el Paseo de Colón. Esto abre dos posibilidad. Acceder a Los Remedios por el puente de San Telmo o seguir hacia las Delicias y Palos de la Frontera para entrar en la Universidad. La primera variante descarta el paso por Triana y la segunda, por Los Remedios.

En el Ateneo insisten en esperar, puesto que no saben tampoco si surgirán imprevistos en las obras de la Campana, con lo que conllevaría. Fuentes municipales sí han explicado a este periódico que Méndez Núñez, otra calle en obras, se abrirá en su primera fase a finales de noviembre. Por tanto, el Heraldo Real no tendrá problemas para pasar por allí. Esta calle se volverá a cortar el 7 de enero para acometer los trabajos de reurbanización en el tramo entre Moratín y la Plaza de la Magdalena. La apertura definitiva se fija para el Viernes de Dolores.