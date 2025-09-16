El Ateneo ha abierto el plazo de solicitudes, que las personas interesadas podrán tramitar a través de los formularios habilitados en su página web hasta el 15 de octubre

Como cada año, son miles los sevillanos que se acercan al recorrido para ver de cerca a Melchor, Gaspar, Baltasar y sus acompañantes. Son otros muchos los que desean vivir la Noche de Reyes de forma especial dentro de la comitiva, ya sea como parte de una carroza o como beduinos de calle. En este vídeo te contamos qué debes hacer para poder participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.