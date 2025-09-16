FERIA
Todo lo que necesitas saber si quieres participar en la Cabalgata de Reyes 2026 en Sevilla

El Ateneo ha abierto el plazo de solicitudes, que las personas interesadas podrán tramitar a través de los formularios habilitados en su página web hasta el 15 de octubre

Como cada año, son miles los sevillanos que se acercan al recorrido para ver de cerca a Melchor, Gaspar, Baltasar y sus acompañantes. Son otros muchos los que desean vivir la Noche de Reyes de forma especial dentro de la comitiva, ya sea como parte de una carroza o como beduinos de calle. En este vídeo te contamos qué debes hacer para poder participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.

