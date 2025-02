La magia de Jesús Rodríguez y Antony hace volar al Betis (3-0)

Sevilla/Para volar hacen falta dos buenas alas y eso es lo que tuvo el Betis para acabar goleando a un rival directo como la Real Sociedad, con un tanto de Antony y otros dos de Marc Roca (3-0). Porque Jesús Rodríguez, en una fabulosa actuación que lo consagra, y Antony, una estrella que ha caído de pie en Heliópolis, destrozaron desde la cal hacia el área a un resignado equipo que sólo le discutió de verdad el mando del partido a los anfitriones mientras jugaron once contra once. Pero Jesús se encargó de triturar el guion con su robo que forzó la roja directa del central Zubeldia a la media hora de juego, una ventaja mayúscula que entre el propio diamante alcalareño y el brasileño se encargaron de materializar en la segunda parte.

El extremo cedido por elManchester United está acopladísimo a Sevilla y al Betis. Ha cambiado el gris plomo de la industrial ciudad inglesa por el celeste rabioso de la capital andaluza y su chispa anímica se refleja en cada control, cada quiebro, cada pase. Y por supuesto, cada remate. Otra vez hizo el 1-0, como ante el Celta y el Gent. Y con otro golpeo preñado de calidad, acomodándose el cuerpo para recibir el balón llovido de un despeje del defensa Aramburu y soltar una volea con el exterior de su empeine imposible para Remiro. El balón iba muy tocado y le llegó entre un bosque de piernas. Era el minuto 51 y ese tanto serenó al Betis y le dio definitivamente el control de la situación después de que Lo Celso fallara un penalti once minutos después de que la Real se queda con diez.

Los béticos se fueron al descanso con cierta frustración por ese error desde los once metros del argentino, que ya no volvió a salir al campo en la reanudación (su sustituto, Marc Roca, bien que lo aprovechó con sus dos zurdazos a la red). Avivó esa frustración que Jesús Rodríguez estrellara un balón en la cepa del poste tras otra acción individual (36’) y que Sucic estuviera a punto de poner el 0-1 al filo del descanso con un trallazo a la escuadra derecha de Adrián.

Ortiz se fue lesionado del tobillo por una dura entrada de Becker, expulsado ya con 3-0

Pero los consejos de Pellegrini en el intermedio surtieron más efecto que los cambios defensivos de Alguacil, que trocó a Aihen por Javi López (46’) y, en el 59, a Martín por Aramburu (ambos laterales titulares estaban amonestados). Jesús Rodríguez empezó a recibir balones junto a la cal y cada incursión suya hacia el área desarboló a los txuri urdin. En la enésima galopada chutó, rebotó en un defensor y Marc Roca, que se incorporaba al área, encaró a Remiro y lo batió de fortísimo zurdazo al techo de la portería (64’). En esa fase del partido, ya tras el 1-0, el jefe supremo del Betis, Isco, ordenó tocar y tocar, aprovechar que había uno más de verde, y lanzar a Jesús. La Real bajó definitivamente los brazos con el segundo gol y la grada del Villamarín se relamía ya con el monólogo de los suyos. Ángel Ortiz subía una y otra vez, Jesús quería más y Marc Roca abrochó la goleada con otro tiro seco que se coló junto al palo izquierdo (69’). Bakambu falló dos clarísimas, entraron a la fiesta el Chimy y Vitor Roque sin nada reseñable en sus aportaciones y el punto negro llegó con la lesión de Ángel Ortiz, al que Becker cazó y por ello fue también expulsado (75’). A ver su tobillo.

El cuarto de hora final sobró. Todo estaba más que decidido hacía tiempo. Quién lo iba a decir cuando arrancó el partido y la Real se adueñó de la zona ancha.

Un inicio inquietante

Si el Betis de Pellegrini ha tenido problemas para hacerse fuerte ahí sin la pelota durante toda la temporada, más aún con Lo Celso tratando de echarle una mano a Johnny Cardoso en las tareas destructivas. El croata Sucic, un medio con mucho tranco y proyección, emergió junto al internacional español Zubimendi y el equipo ataviado con un extraño pero precioso terno verde trataba de tener la pelota, pero sólo lo trataba.

Pellegrini quiere explotar lo más posible el talento del que goza en su plantilla. La calidad técnica y la creatividad de los Isco, Lo Celso, Antony. Y se estruja la sesera para acoplarlos a todos sin que se resienta el equilibrio del grupo. Ante la Real, en los primeros veinte minutos de juego, algo desafinaba y a los heliopolitanos les costaba enganchar con Isco y el debutante Cucho Hernández, quien se presentó en sociedad como un delantero con mucha movilidad para aparecer por todo lo ancho del campo e invitar a sus compañeros a ocupar los espacios que generaban sus arrastres.

No lo veían claro los de verde. Pero en el minuto 21, el guion que diseñó Imanol Alguacil estalló en mil pedazos con una imprudencia del central Aguerd, quien desde la última línea de su equipo arriesgó en un pase raso hacia zonas interiores que era veneno si algún bético se anticipaba. Y se anticipó Jesús, un jugador de piernas agilísimas y que suele llegar antes que el defensor. Por eso mismo fue expulsado Omar Mascarell en Palma. Esta vez, el alcalareño metió la bota, interceptó el pase de Aguerd y prendió el fuego. Aceleró al primer golpe de riñón y cuando enfilaba el área, el central Zubeldia lo trabó. El extremeño Gil Manzano no lo dudó y le mostró la tarjeta roja. Su colega del VAR, el canario Trujillo Suárez, no quiso contradecirle y de repente, el Betis se encontró con la llave del partido en la mano. El fútbol...

Todo pudo ser aún más fácil para el Betis si pasada la media hora, en una pared entre Isco y Antony que acabó en agarrón de Aihen al brasileño dentro del área, Gio Lo Celso hubiera transformado el penalti. Remiro se lo adivinó, pero la victoria bética era cuestión de tiempo. Cómo no con esas alas desbocadas que son hoy Jesús Rodríguez y Antony.