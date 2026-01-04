Una avería en un tren Ouigo deja sin regreso a Sevilla a hinchas del Betis tras el partido contra el Real Madrid

Decenas de aficionados del Real Betis se quedaron este domingo por la noche sin poder regresar desde Madrid a Sevilla por una avería en el tren de las 21:00 de la compañía Ouigo, que debía salir de la estación de Atocha. La incidencia dejó a los viajeros sin el enlace previsto y con la necesidad de buscar alternativas de vuelta.

Los hinchas del Betis, tras presenciar en el estadio Bernabéu el partido de LaLiga EA Sports frente al Real Madrid, se desplazaron a Atocha. Allí comprobaron que el tren con destino a Sevilla se había cancelado, una situación que generó malestar entre quienes contaban con ese servicio para volver a casa.

Según fuentes de Ouigo, la empresa comunicó a los pasajeros —muchos de los cuales mostraban su desazón en redes— que “a través del correo electrónico asociado a la reserva y vía WhatsApp, se ha informado a todos los pasajeros sobre la cancelación y sobre las opciones disponibles”.

Cancelación del tren y vías de información

Las mismas fuentes de Ouigo detallaron que las alternativas ofrecidas a los viajeros incluían varias posibilidades. La compañía trasladó esa información por dos canales concretos: el correo electrónico vinculado a la reserva y mensajes vía WhatsApp.

En ese aviso, siempre según Ouigo, se recogían estas opciones disponibles para los afectados:

Viajar en otro tren .

. Solicitar el reembolso del importe de los billetes.

del importe de los billetes. Recibir una compensación adicional del 200 % del importe del billete.

El Betis sigue la incidencia por posibles afectados del club

Fuentes del Real Betis indicaron que se encuentran pendientes de lo ocurrido. El motivo, según esas mismas fuentes, es que incluso algún empleado del club tenía previsto desplazarse en ese tren.

La entidad, de acuerdo con lo informado, mantiene la atención sobre la evolución de la incidencia. Mientras tanto, los viajeros continuaban valorando la alternativa más viable para regresar a Sevilla tras la cancelación en Atocha.

Alternativas elegidas por los aficionados para volver a Sevilla

Según informa el Betis, entre los afectados hubo distintas decisiones ante la imposibilidad de viajar en el Ouigo previsto. Por una parte, “algunos aficionados han optado por alquilar un coche y regresar a Sevilla”. Por otra, otros seguidores decidieron esperar a este lunes.

En ese segundo caso, la intención era acceder a las alternativas ofrecidas por Ouigo: optar por otro tren y obtener la compensación estipulada en este tipo de incidencias, tal y como se comunicó a los pasajeros tras la cancelación del servicio.