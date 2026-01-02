Autobuses gratis en Sevilla para ver la Cabalgata de Reyes Magos

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que el próximo 5 de enero, con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos, el transporte público urbano será gratuito desde las 15:00 horas en todas las líneas de Tussam, a excepción de la línea especial Aeropuerto.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado que esta medida se adopta con el objetivo de "fomentar el uso del transporte público" y "mejorar la movilidad" durante una de las jornadas con mayor afluencia de público en la ciudad. "Como ya hicimos el año pasado, Tussam te vuelve a llevar gratis a la Cabalgata de Reyes. El servicio será totalmente gratuito el día 5 de enero desde las 15:00h para fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones", ha señalado en un audio difundido a los medios.

Sanz ha destacado además el carácter integrador de la iniciativa y su importancia para que toda la ciudadanía pueda disfrutar del evento. "El objetivo es que desde cualquier rincón de Sevilla, podamos disfrutar de la mejor cabalgata de Reyes del mundo", ha afirmado, añadiendo que "los servicios públicos son una prioridad de este gobierno y queremos que el transporte público sea una pieza clave para lograr una Sevilla mucho más habitable, más sostenible y, en definitiva, una Sevilla mejor".

Junto a la gratuidad del servicio, Tussam pondrá en marcha un dispositivo especial de refuerzo con motivo de la Cabalgata. Las líneas radiales que conectan los distintos barrios de la ciudad incrementarán su oferta hasta en un 100%, con el objetivo de atender el aumento de la demanda.

En total, se incorporarán 80 vehículos de refuerzo, principalmente en horario de tarde, lo que en algunas líneas supondrá un incremento de oferta superior al 100% respecto a un día laborable. Estos refuerzos estarán operativos desde las 15:00 horas y hasta la finalización del servicio, cubriendo todo el horario del recorrido de la Cabalgata.

Las líneas de mayor demanda, como la 12, 13, 27 y 32, contarán en horario de tarde con entre 17 y 22 autobuses, alcanzando frecuencias de paso aproximadas de cinco minutos. El resto de líneas radiales, así como las líneas transversales 2, 3 y 5, mantendrán frecuencias de entre 6 y 12 minutos.

Por su parte, el Metrocentro prestará servicio con cinco unidades y una frecuencia de paso de siete minutos, reforzando así la movilidad en el centro de la ciudad durante el desarrollo de la Cabalgata.