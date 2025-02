Pellegrini: "A Vitor Roque tenemos que respaldarlo, ojalá siguiera aquí con nosotros"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha tratado diferentes cuestiones sobre el partido, el sorteo de este viernes y la situación de Vitor Roque.

Análisis del partido

"No teníamos intención de querer jugar con el 0-3. Salimos a buscar el partido. Tuvimos ocasiones para habernos puesto por delante en el marcador en el primer y segundo tiempo, pero no las concretamos. Luego llegó un golazo de ellos que nos hace perder el partido cuando estábamos con uno menos. El equipo respondió, pero hay que sacar los resultados y hoy perdimos".

Momento de Vitor Roque

"A Vitor no le podemos reprochar nada en entrega durante los 90 minutos. Trató de buscar su gol con exceso de ansiedad. Tuvo tres mano a mano y no logró convertir. Es un jugador joven que vive un momento de incertidumrbe y hay que respaldarlo".

Futuro de Vitor Roque

"No puedo confirmar que no vaya a salir. Está en un momento en el que tenemos que apoyarlo. Va a seguir con la confianza nuestra. Ojalá siguiera aquí con nosotros. No hay que reprocharle nada en entrega y vamos a ver si es capaz de superar este momento. Le podemos criticar un exceso de ansiedad en algunos goles, pero entrega y ganas las mostró. Tiene 19 años y está comenzando. Quizás con un exceso de presión, pero tenemos que recuperarlo".

¿El resultado afecta al partido de Getafe?

"No, esperemos que no. Queríamos ganar desde el primer minuto. Nos habría afectado si nos hubiéramos refugiado en el marcador, pero salimos a ganar desde el comeinzo. Las ocasiones tuvimos que haberlas concretado antes. Queríamos ganar con nuestra gente en casa".

¿Vitoria o Chelsea?

"Me da exactamente igual. Cada uno tiene sus características. Lo importante es que sea el que sea el equipo que toque, vayamos a por los partidos como siempre. Tenemos que ganar al rival que nos toque".

Jugadores importantes que no dan un paso adelante

Lo ideal es que cada jugador tenga un rendimiento individual lo más alto posible. Me preocupaba salir a jugar con el 0-3, pero no lo hiciomos. Salimos con exceso de ansiedad, como se vio en Abde y Vitor Roque. Tuvimos ocasiones, pero no las concretamos. Tenemos que apoyar a ambos en determinados momentos.

Bakambu

"Ayer tuvo en el entrenamiento un problema en el dedo del pie por un golpe. Intentó hacer calentamiento, pero era mejor que no jugara".