Nos libramos de pasar vergüenza

España no participará en el festival de Eurovisión. Por fin nos libramos del ridículo anual, del espanto de unas votaciones que la mayoría de las veces nos relegaban a una clasificación vergonzosa. Hace bien el Gobierno de Sánchez. Zapatero acertó al prohibir el tabaco en los espacios cerrados y fundar la Unidad Militar de Emergencias. Seamos positivos a la hora de evaluar al avieso amigo de la narcodictadura revestida de democracia que es Venezuela. Y a Sánchez lo podremos recordar como el presidente que nos sacó del festival que no ganamos desde los felices años sesenta en que España era gobernada por Ese Hombre. Ni la primera edición de Operación Triunfo nos metió siquiera entre los tres primeros con la andaluza Rosa López. Israel se mantiene en el festival, España se sale como acto de protesta frente al Ejecutivo de Netanyahu. Y eso que hasta hace unos meses estábamos negociando con una empresa israelí la compra de 15 millones de balas por valor de seis millones de euros para los agentes de la Guardia Civil. Ay, te pillaron, Marlaska. Todo es una pose porque son de mentira. Tienen que escenificar el enojo y la distancia con Israel, una nación absolutamente clave para tantos objetivos en político exterior, al mismo tiempo que comerciamos a escondidas o nos beneficiamos de las relaciones que otros países de la Unión Europea, caso de Alemania, tienen con este país. De Israel no se puede prescindir nunca. Con Israel conviene llevarse bien, o al menos no tenerlo como enemigo. Política exterior pragmática se llama. Pero este Gobierno, varias veces felicitado por los terroristas de Hamás, se tiene que meter hasta el fondo de la cocina en plan Antoñita la Fantástica. Sin que sea necesario, sin que nadie se lo pida ya en las calles. Así somos.

Pero como hoy “estamos por agradar”, tal como diría el metre dadivoso de un restaurante cotizado, preferimos celebrar que nos libramos de Eurovisión. Ahora cabría dar un paso más y recuperar la retransmisión en La 1 de los saltos de esquí de la mañana de Año Nuevo, orillada en el mejor de los casos al canal Tele Deporte, o a Eurosport y diversas plataformas desde los tiempos de Rajoy. Chichichí. Cuesta cada vez más encontrar las espectaculares imágenes en directo del denominado Torneo de los Cuatro Trampolines. Y también podría el Gobierno recuperar la participación de algún español en la competición. Tuvimos selección nacional hasta 1996, cuando dejó de entrenar en la estación catalana de La Molina. Al menos, de momento, nos queda el concierto de Viena con la marcha Radetzky.