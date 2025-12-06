Disección de los retornos bursátiles

S&p 500 y Europe Stoxx 600 se revalorizan cerca del 15% este año, pero con dinámicas subyacentes bastante diferentes. Las tecnológicas suponen ya casi la mitad de la bolsa de EEUU. Impulsadas por la IA, sus beneficios se han disparado más del 25%, con lo que los del conjunto del índice avanzan cerca del 12%, a pesar del lastre de varios sectores de consumo y materias primas. Mientras tanto, los múltiplos solo se han elevado un 3%, hasta un exigente PER 22,6x.

El desglose es muy distinto en Europa. Con poca tecnología, los mejores resultados de bancos y aseguradoras han sido casi contrarrestados por las caídas en petroleras, autos y materiales, con lo que los beneficios agregados apenas avanzan un 2%. A cambio, se ha corregido la infravaloración, con el PER medio saltando un 12% hasta 14,8x.

El Íbex, gran ganador del año, destaca en ambos aspectos. El índice de beneficios ha saltado un 19% por las sorpresas positivas en los bancos, eléctricas y constructoras, y además el múltiplo lo ha hecho un 21% hasta el 12,9x actual.

Esto hace que los factores que determinarán su comportamiento en 2026 serán también distintos. Para que se prolongue la tendencia alcista en EEUU hará falta que las valoraciones no se vengan muy abajo. En Europa será necesario que se confirme la esperada recuperación de los beneficios.