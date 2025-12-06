Fiebre de procesiones

Contencioso difícil de resolver el que se traen los guardias con el Ayuntamiento y hay una frase de la parte contratada que pone en complicada situación a la parte contratante, “No puede ser que una cofradía saque siete veces sus pasos a la calle”. La proliferación, tremendamente numerosa, de actos que requieren la presencia policial se ha disparado y eso es indudable lo diga Agamenón o su porquero. Sevilla, más de moda que nunca, ha de cumplir con esa misión tan principal que ha asumido, pero el problema se resume tocando la fibra más sensible, la de las procesiones. En esta sociedad laica que se pretende la cuerda se rompe por su punto más débil y ese es el de los pasos en la calle. Ni fútbol ni conciertos, ni siquiera esa aglomeración en el cogollo de la ciudad cuando llegan los fastos navideños. Nada de eso, la causa de tanto trabajo para los guardias está en la cantidad de pasos que las hermandades ponen en las calles, conque a ver qué medidas se toman para no dejar indefensa a la ciudad.