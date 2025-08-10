Isco, tres lesiones de importancia en tres temporadas con el Betis

Isco afronta un nuevo periodo de baja de entre dos y tres meses, en el mejor de los casos, por una "nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo”, según el parte médico, producida en la derrota por 3-1 frente al Málaga en el último amistoso. La nota añade que se trata de otra "lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto". El jugador se someterá a un "tratamiento conservador" en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso, añade a nota.

De momento, pues, no pasará por quirófano, pero será la tercera vez que tenga que parar jugando para el Betis, al que llegó en el verano de 2023.

La primera lesión de importancia la sufrió a inicios de febrero de 2024, el día 4, cuando en un innecesario esprint en la recta final del partido contra el Getafe se echó la mano a la zona del isquiotibial de la pierna izquierda. El susto se quedó en un desgarro miofascial que lo dejó poco más de un mes en el dique seco, volviendo ya el 17 marco de ese año.

En esa misma campaña, otra presión ante Saúl Coco le produjo la que, hasta la fecha, ha sido la lesión más grave que ha sufrido con la fractura diafisaria del peroné izquierdo. Era el 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria y el malagueño se despidió de la temporada, y la Eurocopa con la selección. Se operó, pero a principios de septiembre en una revisión se encontró un problema y pasó de nuevo por quirófano al observarse “una falta de consolidación en el callo de fractrura y la formación de puentes óseos sólidos”.

"Hemos detectado que hay un callo inmaduro en el foco de fractura y, aunque en personas normales podemos esperar hasta los seis meses para que esa consolidación se pueda llegar a conseguir, en deportistas debemos apremiar un poco en este tipo de procesos", explicó entonces el médico del Betis, José Manuel Álvarez, quien indicó que tras esa segunda intervención el jugador debería estar "entre 6 y 8 semanas sin impactos" y luego llegará el "periodo de readaptación", una rehabilitación que por los tiempos estimados parece ser distinta ahora. En cualquier caso, no regresó hasta casi siete meses después de esa acción contra Las Palmas, pues volvió el 7 de diciembre pasado ante el Barcelona.

Ahora se espera otro largo perido de baja, pero no tanto. Entre dos y tres meses..., si todo va bien. La decisión inicial es evitar el quirófano, pero la preocupación es más que evidente porque, aunque se trate de una dolencia distinta, es en la misma zona que lo dejó ya en el dique seco más de medio año hace poco.