Ángel Ortiz, decisión clara en el Betis

Durante el desarrollo de la pretemporada del Real Betis Balompié, ha habido pocas conclusiones que sacar debido al nivel de la mayoría de los encuentros y los problemas que han golpeado a los de Pellegrini en aquellos en los que el nivel crecía y se podían usar como vara de medir. Una de esas pocas conclusiones gira en torno al lateral diestro. Después de que hayan jugado en esa posición tanto Héctor Bellerín (que lo hizo muy bien, por ejemplo, ante el Como a pesar del último gol) y Aitor, el nivel que ha demostrado el canterano Ángel Ortiz no tiene punto de comparación, sobre todo a nivel ofensivo. El fútbol son estados de forma, y de ánimo, y parece que el extremeño está muy por encima en los dos aspectos a día de hoy.

Sin ir más lejos, la mejor demostración se encuentra en el choque ante el Málaga. Aitor Ruibal estuvo todo el choque pasando apuros contra los futbolistas de la Costa del Sol, y cuando entró Ortiz, no tardó demasiado en ganar línea de fondo y poner un centro excelso a la cabeza de Cucho Hernández.

Ángel Ortiz en el reportaje sobre el su estancia en el Real Betis y el salto al primer equipo / RBB

Profundidad y buen pie para alternar con el extremo

Después de su renovación, cuyo momento exacto de la firma fue adelantado por Diario de Sevilla, pasará a formar parte de pleno derecho de la plantilla del primer equipo. A partir de ahí, contará con un nuevo dorsal y todo, a base de trabajo, esfuerzo y altísimo nivel en el terreno de juego. Es un lateral que viene de perlas al sistema de Manuel Pellegrini. Muy profundo, rápido, con una gran capacidad de sacrificio defensivo en el ida y vuelta, con una mejoría defensiva despampanante desde los últimos años y sobre todo, un guante en su pierna diestra. Cada centro que pone lleva peligro y es el mejor aliado de futbolistas como el Cucho Hernández.

Se entendía muy bien con Isco Alarcón, también con Antony, pero al menos este inicio liguero lo vivirá peleando por el puesto y con la mente puesta en adaptarse, como siempre ha hecho, a las condiciones que le toquen en cuanto a compañeros se refiere.

Ángel Ortiz, en el encuentro del Betis ante el Celta de este pasado curso en Balaídos. / E.P.

La capacidad de concentración y el apoyo en Bellerín

Uno de los elementos que más destacan de su juego, y que posiblemente sea una de las claves de su éxito, es el de la concentración: "Yo siempre lo he trabajado con mi coach, demantener el foco en el partido, estar concentrado en el propio partido, en el balón, en todo un poco. Al final creo que lo llevo tatuado, que es la constancia, y creo que es el valor que más me representa", comentaba en una entrevista con ESTADIO Deportivo.

"Diría que por la posición del que más estoy aprendiendo creo que es de Héctor. Me está ayudando bastante, sobre todo en temas de la posición y todo. Y creo que me estoy pegando mucho a él para que se me peguen en sus cosas buenas. Héctor sí es verdad que, por lo menos en mi caso, me ha ayudado bastante. Pero creo que el grupo entero, a los jóvenes nos ayudan mucho, nos hacen las cosas mucho más fáciles y eso la verdad que es agradecer", relataba sobre Bellerín.