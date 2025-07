Cucho Hernández y su objetivo de goles con el Betis: "Tengo un número pensado"

SEVILLA/Uno de los futbolistas que está llamado a ser muy importante la próxima temporada en el Real Betis Balompié es Juan Camilo 'Cucho' Hernández. El colombiano representa la mayor inversión del combinado verdiblanco para la delantera y tras las buenas sensaciones que dejó el pasado curso, aspira a completar una temporada 2025/26 en la que con sus goles, ayude a volver a conseguir los objetivos a un equipo que tiene confianza plena en su delantero. De hecho, mientras se integra físicamente en el trabajo del resto de sus compañeros en Almancil, se espera que pueda tener incluso algunos minutos este próximo sábado en el triangular que cerrará el primer stage de pretemporada de los heliopolitanos.

En una entrevista con los medios oficiales del Betis en el lugar de concentración de la expedición ha admitido estar "ilusionado, con muchas ganas y con las pilas ya renovadas para que sea un año bonito". Y es que esta va a ser su primera pretemporada con el equipo de Pellegrini, un elemento que la mayoría de jugadores siempre sienten para bien (si la tienen) o para mal (si no la tienen) y en este caso, confía en que el hecho de trabajar desde el inicio le beneficie: "Lo tomo como mi primer año. Los seis meses meses anteriores fueron distintos, ahora es más bonito empezar con el equipo, hacer una pretemporada entera. Seguramente el año vaya mejor a nivel personal con esto".

Lo Celso, Isco, Ricardo Rodríguez, Cucho Hernández y Riquelme, a su llegada a la concentración de Almancil. / Real Betis Balompié

Una adaptación compleja

"Sencillo no fue, pero no me puedo quejar. Tengo grandiosos jugadores al lado, cuando compartes con jugadores de clase mundial se te hace más fácil. Si es cierto que me costó un poco al principio físicamente por el tema de venir sin pretemporada, pero ahora estoy mucho más ilusionado por empezar desde cero con el equipo y tomando más confianza con mis compañeros dentro y fuera del terreno de juego. Creo que eso va a darnos frutos a futuro cercano y lejano", comentaba el cafetero.

Si su llegada funcionó bien, precisamente fue en parte gracias a cómo lo recibió Pellegrini: "Es un placer poder estar a las órdenes del míster, una persona con mucha experiencia, que te aporta día a día. Yo estoy contento de aprender de esto, de mejorar como jugador. Para mí, el jugador se va haciendo día a día y qué mejor manera que al lado de un entrenador que ha conseguido tantas cosas y que se le tiene tanto respeto".

Cucho Hernández ante Pedrosa y Vargas en el último derbi liguero / Antonio Pizarro

Todo, en medio del mercado de fichajes

"Bueno sí (hay muchos cambios), pero esto pasa en todos los equipos del mundo. Hay unos chicos que salen, otros nuevos compañeros que llegan... pero bueno, creo que el jugador de fútbol ya debe tener la suficiente madurez para llegar y adaptarse rápido a un equipo. Los que vengan saben que son bienvenidos, que aquí los haremos sentir como en sus casas. Igualmente, a los que salen, obviamente, también se les desea lo mejor", comentaba en torno a todos los cambios que se producen en estas fechas.

Para este curso... ¿un objetivo de goles?: "Soy un poco loco ahí, trato de guardarme las cosas. Sí que tengo un número pensado contando las tres competiciones, no lo voy a decir todavía, pero cuando llegue, porque sé que va a llegar, diré ‘mira, he llegado’", contestaba.