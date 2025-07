Isco, el significado de Pellegrini para él y el horizonte de la retirada: "Que sea yo quien se retire del fútbol"

SEVILLA/Isco ya se ha reincorporado con el Real Betis Balompié y ya se ejercita junto al resto de sus compañeros en el stage de Almancil. Antes, concedió una entrevista a France Football en la que ha repasado varios aspectos de su carrera como sus inicios en el fútbol, Pellegrini, Zidane y su visión de futuro en su carrera. "Empecé a jugar en mi barrio. En la calle se aprende y se vive el fútbol de forma diferente que en un centro de formación. Empecé directamente como mediapunta. Me gusta llevar el balón, regatear, así que ahí es donde me siento más cómodo. ¿Mis inspiraciones? Zidane, Ronaldinho, Iniesta, Xavi… Su fútbol era bonito, casi mágico", comentaba sobre sus inicios.

Y precisamente, luego, el galo fue un técnico clave: "Zidane ha sido el único entrenador en Madrid que ha apostado por mí en mi posición natural. Cambió el sistema para colocarme como mediapunta, detrás de Cristiano Ronaldo y Benzema. Era un electrón libre, tenía que jugar en los espacios que dejaban los otros centrocampistas. Y funcionó muy bien. Me encantó. La primera temporada completa de Zidane, en 2016-2017, fue la mejor para mí a nivel individual y colectivo".

No culpa a nadie de su mal rendimiento

"El entrenador con el que más dificultades tuve fue Solari. Volví del Mundial con apendicitis y, no sé, quizá él prefería a otro jugador o quizá yo no estaba a la altura. Algunos entrenadores te aprecian más que otros, así es el fútbol. Después de eso, en Madrid todo fue más complicado para mí. Cuando no estás bien mentalmente, se nota en tu juego. Estaba pasando por una mala racha deportiva y personal. No sabía cómo recuperarme. El único responsable de mi fracaso soy yo", comentaba sobre el caso Solari y su bajón en el Madrid.

Sobre su futuro, lo tiene muy claro: "Vengo de una lesión grave, así que disfruto cada día de mi vida como futbolista, mientras mi cuerpo lo aguante. ¿Mi último objetivo? Que sea yo quien se retire del fútbol y no el fútbol quien se retire de mí".

Pellegrini, durante un entrenamiento en Almancil. / RBB

Pellegrini, la luz al final del túnel para Isco

"Recuperar mi nivel no fue una sorpresa. Sabía que, si confiaba en mí mismo y trabajaba, volvería. La presencia de Manuel Pellegrini me convenció para venir al Betis. Es el entrenador más importante de mi carrera. Me dio la oportunidad en Málaga en 2011 y me dio confianza y cariño. Y aquí es igual. Tengo la suerte de tener un entrenador que cree en esta posición de 10", comentaba el malagueño.

"Me aconseja que me mantenga siempre cerca del balón y me da mucha libertad de movimiento. Además, esta temporada, por primera vez, me han nombrado capitán, lo que es un gran orgullo. Estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi carrera. Me siento muy querido por el club, mis compañeros y los aficionados", detalla sobre todo lo que el Ingeniero le pide dentro del terreno de juego junto a lo bien que se encuentra con sus compañeros.