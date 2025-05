Del error de colocación de Adrián al catálogo completo de virtudes del Cucho Hernández

Madrid/Mezcla de sensaciones para los béticos con el empate de los suyos ante el Rayo Vallecano. El equipo de Pellegrini tuvo la virtud de competir y reaccionó tras el descanso para igualar el 2-0.

Adrián | Se colocó mal tras la barrera y cuando se tiró estaba dentro

Estuvo mal colocado en los dos goles del Rayo Vallecano, aunque en el primero de ellos tiene el eximente de que le pedirán que esté adelantado para estar atento a posibles pases a las espaldas de la defensa. Pedro Díaz lo vio y puso el balón muy complicado, aunque llegó a tocarlo. Peor fue su situación en el segundo gol. En la imagen desde atrás se ve que está tapado por la barrera y cuando intenta reaccionar y se tira ya está el balón de Lejeune dentro. Al final tuvo alguna parada de mérito.

Isco | No se ahorró ni una sola carrera a pesar del riesgo

Isco recibe el aplauso de los suyos tras ser sustituido con la grada de Vallecas al fondo. / Europa Press

No estuvo tan acertado en lo referente a los pases, pues perdió algunos que no son demasiado habituales en él. Sin embargo, desde el primer minuto bajó casi a su propio córner para defender y no se ahorró ninguna carrera, incluidos algunos esprints defensivos que ponen en peligro su musculatura con vistas a esa final ante el Chelsea. Eso sí, Pellegrini lo sustituyó en el minuto 69.

Cucho Hernández | Su golpeo es certero y completa el catálogo

Cucho Hernández dispara con la derecha para anotar el gol que recortaba las diferencias tras el descanso. / Sergio Pérez | Efe

El colombiano es un delantero muy completo, eso está claro, y, sin ser un 10 en ninguna cualidad, sí se mueve en el notable alto en todas las facetas que se le solicitan a un buen punta. Tiene habilidad para cabecear, como ante el Osasuna; se mueve en beneficio de los compañeros; trabaja; y también tiene un disparo bastante certero. El gol que metió al Betis en el partido es la mejor prueba de ello.

Jesús Rodríguez | Debe rebelarse contra sí mismo

Jesús Rodríguez persigue a Isi durante una acción del partido. / Europa Press

Le está tocando ahora la peor fase para los futbolistas que brillan tras debutar. No está tan acertado como en sus primeros encuentros, pero lo peor es que parece que no se rebela contra esa situación. Sale, intenta hacer cosas, pero transmite que le falta un puntito para hacer más. Debe volver a ser atrevido pese a no tener tanta confianza de Pellegrini para ser el titular.