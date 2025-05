Pellegrini: "No tenemos la cabeza en el Chelsea"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini hizo un interesante análisis del empate a dos de su equipo en Vallecas, un resultado que complica aún más sus aspiraciones de alcanzar los puestos de Champions League.

"Mientras las matemáticas nos lo permitan, vamos a intentar sumar el mayor número de puntos posible. No estamos contentos con los dos últimos empates. En el primer tiempo se pusieron 2-0 y por lo menos el equipo tuvo la virtud de no bajar los brazos y pudimos empatar", afirmó el chileno, que destacó la reacción de su equipo tras el descanso: "Comentamos que lo que habíamos hecho en el primer tiempo no se correspondía con ese 2-0 que iba en el marcador. Le dije a los jugadores que tuvieran tranquilidad. Supimos mantener nuestra línea de juego y eso nos permitió empatar, pero no ganamos. Creo que el resultado es justo".

Preguntado sobre si la mente del equipo ya está en la final de la Conference League, Pellegrini fue tajante: "No creo que la cabeza esté en el Chelsea. El resultado ante Osasuna, después de jugar jueves en Florencia más de 120 minutos, era lógico que se resintiera. Y éste es un partido difícil, el rival juega bien y no los íbamos a superar fácilmente. La mejor manera de llegar la final era jugar estos cuatro partidos de la mejor forma posible. En estos últimos puntos tenemos la mente sumar la mayor cantidad de puntos posibles y, sobre todo, mantener nuestra línea futbolística paras llegar con confianza a esa final".

Por último, el preparador del cuadro heliopolitano reconoció la necesidad de mejorar en la parcela defensiva: "Las cifras lo dicen. Llegando poco el rival a nuestra portería nos están haciendo goles. Por suerte, estamos teniendo un volumen ofensivo. Llegan dos partidos para seguir buscando el triunfo. Tenemos que mantener ese espíritu de equipo que estamos teniendo y afinar el funcionamiento defensivo".