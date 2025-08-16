Betis: Se cae el traspaso de Mendy al Rangers

El caso de Nobel Mendy sigue dando vueltas en el Betis. La salida del central de 21 años parecía cerrada con el Rangers por una cifra de 4 millones de euros, pero finalmente se ha caído y no hay acuerdo entre el club de Heliópolis y el conjunto escocés.

Con la llegada de Valentín Gómez como cuarto central, el club estaba buscando salida a Mendy, que al inicio del mercado tenía prácticamente hecho su fichaje por el PSV, operación que se frustró por problemas con su permiso de trabajo. También el Rayo Vallecano mostró interés en sus servicios, pero el jugador se había decantado por el Rangers. Sin embargo, según avanza Foot Mercato, su traspaso al conjunto escocés se encuentra paralizado en estos momentos. Como ha podido confimar Diario de Sevilla se debe a una serie de problemas en el momento que se realizó el reconocimiento médico.

Desde Escocia incluso señalan que, por ahora, Mendy se quedará en el Betis y podría buscar otro destino tras el fracaso de las negociaciones e incluso el Rangers ya está barajando otros centrales en el mercado. El joven central llegó al club verdiblanco en el verano de 2023, procedente del París FC, en calidad de cedido con opción de compra, cláusula que el Betis terminó ejecutando. La pasada temporada disputó hasta cinco partidos con el primer equipo, llegando a tener minutos en la vuelta de las semifinales contra la Fiorentina en la que el conjunto heliopolitano logró su billete para la final de la Conference League en Breslavia.