Buenas noticias en el Betis con Altimira

El Real Betis Balompié ha vuelto a abrir a los medios de comunicación una sesión de entrenamiento. Ha sido este domingo, después de dos días de trabajo a puerta cerrada (viernes y sábado) en los que las noticias fueron dispares. En la sesión del viernes no trabajaron, sobre el césped con el grupo ni Nelson Deossa, que sigue en la fase final de su recuperación, y tampoco Sergi Altimira, que pocas horas antes del choque ante el Málaga sufrió un golpe en el sóleo que le provocó un edema (una situación que precisa de al menos un par de semanas para sanarse). Eso sí, las buenas noticias llegaron este sábado, en un entrenamiento en el que, tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, al menos sí que tabajó con el grupo el centrocampistas catalán, lo que le da varias opciones llegar al partido de mañana.

La presencia de Deossa sí es algo más complicada, ya que no suma minutos de entrenamiento grupal. La de Altimira quedaba supeditada a las sensaciones de este domingo, cuando los médicos hablarán con Manuel Pellegrini y este será quien lo determine en la convocatoria. Lo positivo: ambos han vuelto a trabajar en la sesión de este domingo junto al resto de sus compañeros sumando una mínima continuidad.

El Betis entrena sin Nelson Deossa pero con Diego Llorente / Manu Colchón

Las bajas para el choque ante el Elche

Por tanto, los futbolistas que no estarán en el choque ante el conjunto ilicitano son: Marc Roca, que encara ya sus últimas semanas de recuperación; Ez Abde, al que se le espera ya para el mes de septiembre si nada raro ocurre, Isco Alarcón; Nobel Mendy, que sigue buscando una solución a su salida. Además, habrá que esperar a lo que finalmente determine Pellegrini en la convocatoria, pero lo normal sería que Nelson Deossa no estuviese citado por la baja cantidad de entrenamientos y todas las dudas se centran en Altimira.

Ante las bajas, a Manuel Pellegrini no le queda más remedio que utilizar a futbolistas del filial para paliar las ausencias. Pablo García y Ángel Ortiz son, y serán fijos. Ambos están inscritos con el Betis Deportivo, tendrán ficha y dorsal del propio filial, pero serán habituales en la primera plantilla. Luego, mientras que se firman jugadores en la medula, habrá que ver qué ocurre con Mawuli Mensah y Dani Pérez. De momento, siguen trabajando a las órdenes del Ingeniero. Además, también hay que destacar que ha entrenado Jorge Oreiro, futbolista del Betis Deportivo, por lo que todo apunta a que será quien viaje a la cita liguera en detrimento de un Diego Llorente al que todavía puede que le queden algunos entrenamientos para poder sumarse a la lista de citados.