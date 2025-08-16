El Real Betis se encuentra con el centro del campo cogido con pinzas de cara a su estreno liguero el lunes en Elche (21:00 horas), y es que los de Pellegrini podrían plantarse en el Martínez Valero sin ninguno de los pivotes del primer equipo disponibles, lo que adelantaría el debut de Mawuli Mensah.

La termporada pasada el conjunto verdiblanco ya tuvo varias lesiones en el centro del campo que dejaron al Ingeniero con escasas opciones para elegir los titulares, las principales bajas fueron las de William Carvalho y Marc Roca, que no estuvieron disponibles en casi toda la temporada. El portugués se marchó al Pachuca y el catalán encara el tramo final de su recuperación, aunque aún no ha entrenado con el resto de sus compañeros y no volverá a jugar hasta pasado el parón de selecciones de septiembre.

El debut de Deossa tendrá que esperar

A la baja del ex del Bayern de Múnich se une la de Nelson Deossa. La última incorporación (de momento) de este verano, llegado desde el Rayados de Monterrey mejicano, todavía no ha entrenado con el grupo y no ha podido vestir la camiseta de las trece barras en la pretemporada. Lleva toda la semana haciendo trabajo específico, de modo que su participación el próximo lunes es algo menos que imposible.

A la lista de bajas podría sumarse Sergi Altimira, que la temporada pasada dio un paso al frente y se convirtió en habitual, jugando un total de 53 partidos entre todas las competiciones, más del triple de partidos que en su primera temporada (17). Este verano, con la salida al Atlético de Johnny Cardoso, referente en la posición la última temporada, el catalán se postulaba como titular en el inicio del campeonato liguero, aunque su presencia está en duda después de que no entrenase con sus compañeros ni el pasado jueves ni este viernes.

El catalán lleva dos días sin entrenar

Altimira no jugó el último amistoso en Málaga y habría estado siguiendo un plan de recuperación pero su ausencia en el entrenamiento hizo saltar las alarmas. Su disponibilidad para el primer encuentro está en duda y en el caso de que llegase sería cogido entre algodones. Al parecer, el centrocampista catalán tiene un edema en el sóleo, lo que obliga a andar con precaución para que la lesión no sea aún más grave.

Plan B diferente

El "plan b" de la pasada temporada también ha cambiado, pues los jugadores del filial que ocuparon la posición en algún momento durante la temporada pasada no continuan en el club en este curso. Éste es el caso de Mateo Flores, el hasta ahora capitán del Betis Deportivo, que llegó a disputar 17 partidos con el primer equipo entre todas las competiciones y estuvo en la dinámica de los hombres de Pellegrini casi toda la temporada. Carlos Guirao apareció en el momento de más bajas y jugó tres partidos, dos de ellos como titular en Liga. Al finalizar su cesión regresó al Leganés, club al que pertenece y del que formará parte del primer equipo. Ismael Barea parecía surgir como una posible alternativa para el doble pivote en el inicio de la temporada, pero se acabó cerrando su cesión al Mirandés, donde coincidirá con Gonzalo Petit.

Mawuli podría debutar en Elche

Por lo tanto, Pablo Fornals es el único jugador sano para cubrir uno de los dos puestos del medio y si no surge ningún contratiempo será uno de los titulares el próximo lunes, y en el caso de que Altimira no llegue al partido su acompañante será Mawuli Mensah. El ghanés llegó al filial verdiblanco en la 23-24 y fue clave para el ascenso a Primera Federación, aunque en la final del Play Off contra el Pontevedra sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior que lo dejó en el dique seco hasta febrero de este mismo año, cuando volvió a jugar en la derrota del Betis Deportivo ante el Ibiza por 1-3.

Desde entonces sus participaciones fueron a más progresivamente para recuperar ritmo y sensaciones. Mawuli ha realizado toda la pretemporada con el primer equipo y el lunes podría tener la oportunidad de debutar en Primera División, como titular incluso si se cumplen los peores pronósticos.