Dilema en la portería para Pellegrini

El Real Betis ha sido uno de los animadores en este mercado invernal y la portería ha sido una de las posiciones reforzadas tras una temporada floja en esta posición. La salida de Rui Silva dejó un vacío en la portería verdiblanca que cubrieron Adrián, en la Liga, y Fran Vieites, que pasó a ser el portero de la Conference League. Ninguno de los dos logró destacar y ambos dejaron actuaciones que sembraron dudas, de modo que traer guardametas se convertía en una asignatura obligada para Manu Fajardo.

El primero en llegar fue Álvaro Vallés. Tras no concretarse su llegada la temporada anterior el de San José de la Rinconasda puso todo de su parte para llegar a "su club" y pasó todo el año en la grada, a pesar de haber sido una de las revelaciones en la 23-24. Tras finalizar su contrato con Las Palmas pudo llegar como agente libre.

Posteriormente se cerró la llegada de Pau López, libre también tras rescindir con Toluca, que ya vivió una primera etapa en el club, en la temporada 18-19, dejando buenas sensaciones y logrando ser convocado por Luis Enrique para la selección. Se marchó dejando un beneficio de 24 millones de euros con su traspaso a la Roma.

Del equipo romano pasó al Olympique de Marsella y el verano pasado llegó al Girona, donde estuvo a la sombra de Gazzaniga y no gozó de oportunidades, derivando esta situación en su breve aventura en México.

La llegada de ambos hace que Pellegrini tenga, a priori, dos porteros de nivel capacitados para cubrir las redes de La Cartuja, aunque ninguno viene de una buena temporada, ambos han demostrado en otros momentos de su carrera ser porteros capacitados para el más alto nivel. En pretemporada el sevillano ha disputado tres partidos: Córdoba, Sunderland y Como, en los que recibió seis goles, mientras que Pau López ha disputado dos partidos, contra Coventry City y Málaga, recibiendo cuatro goles.

En principio Álvaro Valles llegaba postulado para ser titular pero la competencia de Pau López, que es muy del gusto de Pellegrini, pone en duda quién será el portero elegido para el próximo lunes en Elche. Sea quien sea el portero de Liga, la disputa de la Europa League abre las puertas a que el descartado pueda jugar una competición que asegura ocho partidos, y si el paso del Betis por ella no es un desastre, serán mínimo dos más.

Podría repetirse la situación que vivió el club en temporadas anteriores con Claudio Bravo y Rui Silva, pues ambos fueron importantes y no había un titular indiscutible, incluso en la consecución de la Copa del Rey en 2022, en la que participaron los tres porteros de la plantilla.