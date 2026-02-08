Siete centros educativos de la provincia de Sevilla suspenden las clases presenciales este lunes por los daños del temporal

La provincia de Sevilla afronta este lunes con normalidad la actividad lectiva en la gran mayoría de sus centros educativos, aunque siete colegios e institutos permanecerán sin clases presenciales debido a las incidencias provocadas por el temporal de los últimos días, como problemas de acceso, cortes de carreteras o daños en las instalaciones.

En estos centros se ha activado, según cada caso, la docencia telemática, siguiendo el proyecto educativo de cada centro, mientras se restablecen las condiciones de seguridad necesarias para la vuelta a las aulas.

Los centros afectados en la provincia de Sevilla son los siguientes:

Algámitas : CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

: CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’ Benacazón : IES Virgen del Rosario

: IES Virgen del Rosario Écija : CEIP El Valle

: CEIP El Valle El Castillo de las Guardas : CEIP Peña Luenga

: CEIP Peña Luenga El Viso del Alcor : IES Blas Infante

: IES Blas Infante Pinzón (Utrera) : CPR Los Girasoles

: CPR Los Girasoles Villaverde del Río: CEIP Alpesa

Además, siete rutas de transporte escolar en la provincia no podrán prestarse este 9 de febrero debido a problemas en los accesos o a cortes de carretera, una situación que afecta especialmente a zonas rurales.

A nivel andaluz, la Consejería de Educación ha informado de que 96 centros educativos se han visto afectados, concentrándose la mayor parte de las incidencias en la provincia de Cádiz, con 81 centros. También se registran suspensiones puntuales en Granada, Jaén y Málaga, mientras que Almería, Córdoba y Huelva mantienen todos sus centros abiertos y en funcionamiento habitual.

Desde la Junta se insiste en que la situación se revisa de forma continua y que cualquier novedad será comunicada a las familias a través de los canales oficiales y de los propios centros educativos.