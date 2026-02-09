Pedro Sánchez visita este lunes las zonas afectadas por las borrascas en Granada y Jaén

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Andalucía para visitar las zonas más castigadas por las recientes borrascas en las provincias de Granada y Jaén. Esta es la segunda visita del jefe del Ejecutivo a la comunidad autónoma en apenas tres días, tras recorrer el pasado viernes las áreas afectadas en Cádiz.

Sánchez acudirá en esta ocasión a las localidades de Huétor Tájar, en Granada, y Villanueva de la Reina, en Jaén, para comprobar sobre el terreno los estragos provocados por la borrasca Leonardo y la más reciente Marta. El desplazamiento se produce después de que el viernes sobrevolara en helicóptero las zonas más dañadas de la provincia gaditana y visitara el puesto de mando avanzado establecido en San Roque.

La delegación gubernamental en esta visita estará integrada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, según ha informado el Ejecutivo este domingo en la convocatoria oficial.

Andalucía recupera la normalidad tras días complicados

Después de jornadas muy difíciles, Andalucía comienza a recuperar poco a poco la normalidad. Las clases presenciales se han reanudado en casi toda la comunidad autónoma y muchos de los 11.000 desalojados están regresando a sus hogares ante la previsión meteorológica de menos precipitaciones en las próximas horas. La vuelta a la rutina se produce tras días de intensas lluvias que obligaron a evacuar miles de personas y causaron importantes daños materiales en diversas localidades andaluzas.