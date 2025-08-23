Los béticos piden el regreso de Antony al Betis: "Fajardo, tráelo por favor"

Betis 1-0 Alavés

Los aficionados béticos piden desesperadamente a Antony

A pesar de la victoria creen que hacen falta refuerzos

Las notas del Betis 1-0 Alavés

Las impresiones de los aficionados del Betis tras la victoria ante el Alavés / Manu Colchón

Los aficionados del conjunto verdiblanco piden refuerzos a pesar de la victoria de su equipo ante el Deportivo Alavés. Antony, el gran deseado, pero también piden perfiles como el de Dani Ceballos, un pivote o un lateral izquierdo.

Respecto al partido, todos coinciden en que deben matar antes los partidos para evitar sustos de última hora.

