Las impresiones de los aficionados del Betis tras la victoria ante el Alavés

Los aficionados del conjunto verdiblanco piden refuerzos a pesar de la victoria de su equipo ante el Deportivo Alavés. Antony, el gran deseado, pero también piden perfiles como el de Dani Ceballos, un pivote o un lateral izquierdo.

Respecto al partido, todos coinciden en que deben matar antes los partidos para evitar sustos de última hora.