Los béticos piden el regreso de Antony al Betis: "Fajardo, tráelo por favor"
Betis 1-0 Alavés
Los aficionados béticos piden desesperadamente a Antony
A pesar de la victoria creen que hacen falta refuerzos
Las notas del Betis 1-0 Alavés
Los aficionados del conjunto verdiblanco piden refuerzos a pesar de la victoria de su equipo ante el Deportivo Alavés. Antony, el gran deseado, pero también piden perfiles como el de Dani Ceballos, un pivote o un lateral izquierdo.
Respecto al partido, todos coinciden en que deben matar antes los partidos para evitar sustos de última hora.