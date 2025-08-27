Celta - Betis: Cita con desquite en Balaídos

El Betis comienza una semana clave con doble partido, primero en Balaídos y después recibiendo al Athletic Club con el liderato como una posibilidad real en el horizonte. Sin embargo, para eso deben ganar dos partidos que no serán nada fácil. Los de Pellegrini llegan tras estrenarse en su nueva casa en el Estadio de la Cartuja con victoria, pero en el que de nuevo como ante el Elche no se pudo cerrar el partido, aunque esta vez no costó puntos.

El técnico podrá contar con los mismos que el anterior encuentro porque siguen sin cerrarse ninguna incorporación, a excepción de un Pau López que no estará disponible debido a una contusión en la rodilla, que le ha impedido entrenar junto al resto de sus compañeros durante la semana.

Álvaro Valles apunta a ser el titular tras la lesión de Pau López; no juega un partido oficial desde mayo del 2024

Una lesión que abre las puertas a la titularidad a Álvaro Vallés, que podría debutar con el primer equipo del Betis. Una de las dudas será cómo que se encuentra el de La Rinconada, que ya jugó varios encuentros en la pretemporada, pero no juega un partido oficial desde el pasado 26 de mayo del 2024. Tampoco estará Nelson Deossa, que ya se ha reincorporado con sus compañeros; ni Marc Roca y Diego Llorente, que están ultimando su recuperación; y a estas bajas se suma las bajas de Abde e Isco.

Pocas rotaciones se esperan en el once, en el que Pellegrini tampoco tiene muchas posibilidades con hasta cinco jugadores de la cantera: Mawuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz, Pablo García y el portero Manu González, aunque sin Iván Corralejo, que ya estuvo en la lista ante el Alavés y vio el partido desde el banquillo.

Ricardo Rodríguez podría ser el elegido en el lateral izquierdo por un Junior Firpo que no entrenó el lunes

Otro de los posibles cambios en el once es la titularidad de Ricardo Rodríguez, que cada vez es más probable su continuidad al menos por una temporada más. El suizo, que fue titular ante el Elche y tuvo minutos ante los de Garitano, apunta al once hoy al estar Junior Firpo renqueante. No entrenó el lunes por mera gestión de cargas. A pesar del ímpetu de Pablo García en cuanto pisa el terreno de juego y el tibio rendimiento de Riquelme, el canterano apunta a volver a empezar desde el banquillo.

Alineaciones previas del Celta-Betis / Infografía

El Betis visita Balaídos, un campo maldito en los últimos años, ya que no ganan en el feudo del Celta de Vigo desde 2021, un encuentro sin espectadores por la pandemia. Además vuelve a Balaídos con el recuerdo fresco del último enfrentamiento, en el que llegó a ponerse con un 0-2 a favor, pero acabó sucumbiendo. Aunque es cierto, que a partir de esa derrota firmaron siete encuentros consecutivos invictos en LaLiga, incluyendo victorias en el derbi, ante el Real Madrid y un empate en Montjuic, algo que firmarían muchos aficionados béticos.

El encuentro supondrá el reencuentro con Borja Iglesias, que se marchó traspasado al Celta de Vigo este verano. Los gallegos no han tenido un buen inicio en una temporada, que se presenta ilusionante para los celestes en lo que supondrá su vuelta a disputar competiciones europeas. Por ahora tienen un punto en su casillero tras caer en casa ante el Getafe y dejarse dos puntos en Son Moix ante el Mallorca en un encuentro que tenían dominado, malogrando ocasiones para poner el 0-2 y empatando a uno. Claudio Giráldez no podrá contar para este duelo con el central Starfelt por lesión, además de Aidoo y Cervi, que están fuera de la convocatoria por decisión técnica. Sí estará Hugo Álvarez.

Duelo europeo en Balaídos, con los dos equipos que representarán al fúbol español en la Europa League y con ganas de desquite por parte del Betis.