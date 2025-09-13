Sevilla Atlético-Betis Deportivo: Un derbi precoz y con deberes para dos equipos necesitados

Sevilla Atlético y Betis Deportivo se miden hoy en el Estadio Jesús Navas en el derbi correspondiente a la tercera jornada de la Primera Federación (21:00 horas). Ambos equipos llegan con la misma necesidad: sumar su primera victoria de la temporada.

El filial sevillista mantiene al frente la base del equipo y a Jesús Galván en el timón del equipo, que la pasada campaña rozó los puestos de play off tras una gran segunda vuelta, aunque se quedó a las puertas. En cuanto a la plantilla, el conjunto blanquirrojo perdió piezas importantes en ataque este mercado veraniego tras las salidas de Mateo Mejías, García Pascual o Antonetti. Para suplir esas bajas han llegado refuerzos como Álex Costa, Faget o Raihaini, procedente del Atlético de Madrid.

El arranque liguero no ha sido el esperado. En la primera jornada cayó ante el Ibiza, que se adelantó con dos goles al inicio de cada parte; un tanto de Collado dio vida a los de Nervión, pero no bastó. En la segunda fecha lograron su primer punto en casa del CE Europa en un encuentro en el que se adelantaron con un gol de Iker Muñoz a balón parado, aunque los catalanes igualaron a veinte minutos del final.

“Me tomo los partidos en Primera Federación como una oportunidad para llegar al primer equipo” — Alberto Flores - Jugador del Sevilla Atlético

En la previa del partido habló para los medios oficiales Alberto Flores, guardameta que alterna entre el primer equipo y el filial señaló que el derbi, aunque llega pronto, “siempre es especial”. “Después de un empate fuera es clave hacerlo bueno en casa. El otro día era un rival súper duro, en un escenario donde pocos sumarán. Estuvimos muy concentrados y ésa debe ser la tónica de mañana: un equipo junto, que vaya a muerte y que compita como nadie”, añadió.

Enfrente estará un renovado Betis Deportivo, que este curso tiene en el banquillo a un Javi Medina que sustituye a Arzu tras una temporada irregular, en la que los verdiblancos pasaron de liderar la clasificación a firmar una segunda vuelta muy floja, sufriendo incluso para salvar la categoría, algo que lograron matemáticamente en la penúltima jornada.

La plantilla también ha sufrido una profunda transformación, con numerosas incorporaciones y la promoción de varios juveniles que la pasada campaña conquistaron la Copa de Campeones, como es el caso de Morante.

El inicio del curso ha sido dubitativo, con dos empates: el primero, sin goles, ante el recién ascendido Teruel, en un partido marcado por la grave lesión de Óscar Masque, que podría perderse toda la temporada. El segundo, en casa, en la ciudad deportiva Luis del Sol, dejó mejor sabor de boca tras igualar ante el Nàstic de Tarragona, uno de los aspirantes al ascenso. En ese encuentro destacó Sosu, autor de un gol y de una gran actuación.

“Es un derbi en la ciudad de Sevilla y ya sabemos la importancia que tiene aquí” — Destiny - Jugador del Betis Deportivo

En la previa habló también el delantero Destiny, que afronta su segunda temporada como referencia arriba en el filial bético: “Un derbi en la ciudad de Sevilla sabemos la importancia que tiene aquí. Hay que seguir en el camino, confiar en cada compañero y defender con orgullo”, dijo el ariete. Destiny agregó que el “inicio de la temporada ha sido bastante positivo: jugar en Teruel es complicado y el Nàstic es favorito al ascenso”. Hablando de como se encuentra personalmente señaló que “en lo personal me siento con más confianza. A la afición le diría que nos apoye, que nosotros lo daremos todo en el campo”.

El Sevilla Atlétco buscará llevarse un derbi, algo que se le atraganta en las últimas temporadas, ya que no ha conseguido en los últimos cinco. La última vez que se llevaron la victoria fue en abril de 2022 con un tanto de Luismi Cruz. Los últimos tres duelos entre ambos filiales en el estadio sevillista acabaron en tablas.